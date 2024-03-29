Seçmen sayısı açıklandı! 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

YSK, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen kütüklerini 7 Şubat'ta kesinleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, seçmen kütüklerinde kayıtlı seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 olarak belirlendi.

28 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak tespit edilmişti. Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı da YSK'nın verilerine göre belirlendi:

31 Mart yerel seçimlerinde 18 yaşını dolduran ve ilk kez oy kullanacak olan seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıklandı. Bu seçimde oy kullanacak seçmenlerin yüzde 50,59'unu kadınlar, yüzde 49,41'ini ise erkekler oluşturuyor.

MALATYA’DA KAÇ VATANDAŞ OY KULLANACAK?

Türkiye genelinde yapılacak 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Malatya’da kaç seçmenin oy kullanacağı da açıklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde 542 bin 177 seçmenin oy kullanacağı belirtildi. Seçmenler 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek.

ANKARA'DA İSE KAYITLI SEÇMEN SAYISI ŞU ŞEKİLDE

Ankara'da ise kayıtlı seçmen sayısı şu şekilde belirtildi:

Ankara'da kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Ankara'nın seçmen sayısı 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenmişti. Bu da yaklaşık bir yıllık süreçte 22 bin 153 artış olduğunu gösteriyor.

Böylece, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanması beklenmekte.

Kaynak: Haber Merkezi