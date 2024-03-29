29 Mar 2024 - 15:13- Gündem

ŞOK’ta bu hafta sonu indirim yağmuru var

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketlerde bu hafta sonu indirimli ürünler satışa sunulacak. Yeni açıklanan ŞOK aktüel ürünleri geniş ürün çeşitliliği ile yayımlandı. 30 Mart itibariyle satışa sunulacak ürünler de açıklandı. Bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, mutfak eşyalarından oyuncağa kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.