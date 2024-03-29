ŞOK’ta bu hafta sonu indirim yağmuru var

ŞOK marketlerde bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Sony PS5 Slim 1 TB dijital konsol, kompresör, 5 raflı metal kitaplık, dolap, ayakkabılık, hava temizleyici gibi birçok ürün yer alıyor. İşte bu hafta sonu ŞOK marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler:
“Kompresör 499 TL,
500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,
Oto Cam Sileceği 39,95 TL,
Direksiyon Kılıfı 99,95 TL,
Oto Minderi 149 TL,
4 parça Oto Paspas 299 TL,
Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,
Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,
Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL,
3'lü Oto Güderi 34,95 TL,
Telefon Tutucu 79,95 TL,
Vantuz Telefon Tutucu 119 TL,
Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL,
Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL,
S-link Şarj Kiti Type-C To Type C / Lightning 199 TL,
Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL,
Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL,
S-link Bt240 Rgb FM Transmitter 199 TL,
5 Raflı Metal Kitaplık 1299 TL,
Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı 1399 TL,
Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto ve Duvar Askısı 1899 TL,
Trend Komodin 679 TL,
2 Kapaklı 3 Bölmeli Ayakkabılık 1049 TL,
Defne Vestiyer Portmanto Takımı 3 bin 399 TL,
Dilek Kitaplık 2 bin 499 TL,
9 Sepetli Oyuncak Dolabı 1.399 TL,
Retro Komodin Beyaz/Meşe 479 TL,
Moon 3'lü Zigon ve Servis Sehpası 689 TL,
Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20 bin 499 TL,
Ofis Tipi Hava Temizleyici 1.399 TL,
Alf Hero Buharlı Temizleyici 2 bin 699 TL,
Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL,
Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL,
Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5 bin 399 TL,
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9 bin 499 TL,
Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 15 bin 999 TL,
Altus 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11 bin 799 TL,
Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL,
Rose Duvar Askısı 479 TL,
Selçuk Portmanto 3 bin 659 TL,
Ada Portmanto 4 bin 999 TL,
Meryem TV Sehpası 929 TL,
2 Raflı Metal Portmanto 849 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.