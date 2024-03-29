Ziyaretlerde konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın bu zor günlerin geride kalacağını ifade ederek, depremlerde ağır yara alan Malatya’yı birlik beraberlik ruhu içerisinde devlet millet el ele vererek ayağa kaldıracaklarını kaydetti. 2025 yılı başında esnafların yeni çarşıda dükkânlarını açacaklarını söyleyen Taşkın, “Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum“ dedi.
“İNŞAAT SÜRESİNİ 5 AY ÖNE ÇEKTİ”
Yeni çarşı çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Taşkın,
“Altyapı çalışmaları kapsamında 12 bin fore kazık çalışması yapılan yeni çarşıda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın bakanımız müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır inşallah yılsonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimiz yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkânını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum“
ifadelerini kaydetti.
“STK’LAR MİLLETLE DEVLET ARASINDA KÖPRÜDÜR”
Göreve başlamalarının ardından Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenli olarak istişarelerde bulunacaklarının aktaran Taşkın,
“Sivil Toplum Kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan ve hizmet edendir. Bu nedenle STK’ların Malatya’mızın kültürel, ekonomik, eğitim ve spor gibi birçok alandaki gelişiminde katkısı göz ardı edilemez. Öte yandan STK’lar milletle devlet arasında köprüdür”
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.