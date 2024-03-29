29 Mar 2024 - 14:11- Siyaset

“Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum“

Kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın daha sonra ise Malatya Tabipler Odası’nı ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremlerde ağır hasar alan Malatya’yı birlik beraberlik ruhu içerisinde devlet millet el ele vererek ayağa kaldıracaklarını söyledi.