Ebru aşkı sınır tanımıyor!

Kökeni asırlara dayanan ve günümüzde hala yoğun ilgi gören Ebru sanatı, geçmişteki ihtişamını günümüzde de sürdürüyor. Suyla dans eden renklerin kâğıtla buluştuğu bu sanat, depremlerden önce Malatya’da yoğun bir ilgiyle varlığını sürdürürken, depremlerden sonra bu ilgi biraz azaldı. Malatya’nın tekrar ayağa kalkmasıyla birlikte diğer sanat dalları gibi ebru sanatının da önceki ilgisine kavuşacağı tahmin edilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat Merkezi’nde Usta Öğreticilik yapan Naciye Aydemir, BUSABAH Medya’ya konuşarak, bu sanatın bilinmeyenlerini anlattı.

Ebru sanatının tarihini anlatarak sözlerine başlayan Aydemir, ebru sanatının geçmişi itibariyle çok uzun dönemlere uzandığını söyledi.

“TOPKAPI SARAYI’NDA BAZI ÖRNEKLER VAR”

“Ebru sanatıyla ilgili net bir tarihi yoktur” diyen Aydemir,

“Orta Asya civarlarında doğmuş. Özellikle de Semerkant Buhara civarlarında olduğu tahmin ediliyor ama bu anlamda birçok etkilendiği alan var. 8. yüzyılda bir suyla uğraşan Çinlilerin su sanatı olarak yaptığını görüyoruz. Ama Türkmenistan’da daha çok görülürken İran'da İpek Yolu sayesinde oraya ulaştığını da görüyoruz. Aslına bakarsanız İpek Yolu'nun geçtiği yerlerde daha çok gördüğümüz bir sanat. Ama bizde en eski örnek neresi? Derseniz 554 yılında Maliki Döneminin bir kıtasının altındaki hafif ebrular olması elimizdeki ilk örnekleridir. Şu anda Süheyli Ünver koleksiyonunda yer alan en eski ebru budur. Tabii Topkapı Sarayı'nda sergilenen bazı örnekler var. Özellikle de 8. yüzyıla ait küplerin üzerinde ebruları görüyoruz. Ebrunun ne zaman yapıldığı belli değil. Sadece üzerindeki yazının tarihi belli. O anlamda 554 diye tahmin ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

“EBRU FARSÇA BİR KELİME”

Ebru sanatının birçok alanda kullanıldığını kaydeden Aydemir,

“Ebru soyut bir resim sanatı. Bu sanatta daha çok soyutsal şeyleri kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda ebrunun kökenlerine bakmalı. Özellikle de ebru Farsça’dan gelmiş bir kelime. Genel anlamda karakteri suyun üstünde bulutumsu şekiller oluşturmak. Tabii ki zamanla kendi içerisinde tekabül ederek yol almış. Birçok alanda kullanılmış. Bu anlamda özellikle bize geldiğinde Selçukların son dönemlerinde, Osmanlıda ise çok kıymetli yerlerde kullanılmış. Ebru sanatına çok değer vermişiz. Estetik formlarına daha rahat ulaştırmışız. Özellikle de mesela Kur'an-ı Kerim'lerin iç-dış sayfalarında, risalelerini dış sayfalarında, genellikle ciltleme noktasında, sonra resmi yazışmalarda kullanmışız. Bir dönem medreselerde eğitim amaçlı, şifahanelerde şifa amaçlı kullanılmış. Alanları genişletilerek hem sanatın hem de ebru sanatının iyileştirici etkilerinden faydalanılmış”

şeklinde konuştu.

“ALLAH DİSTURUYLA YOLA ÇIKILMIŞ”

Ebru sanatının yapım tekniğini de anlatan Aydemir, şunları ifade etti:

“Ebrunun teknik olarak birçok alanı var. Battal denilen bir ebru çeşidiyle başlıyoruz. Battal çeşidi de kendi içinde teknik olarak farklılaşıyorlar. Ethem Efendi Battalı, Baba Oğlu Battalı diye. O dönem ebru yapan kişi kendi ismini veriyor. Gel git ebrularımız var. En sık kullandığımız ebru çeşididir. Şal, taraklar, tavusi (tavus kuşu kanadına benzeyen), hatip ebrular, çiçekli ebrular Türk-İslam sanatlarında 6 çeşit çiçeği stilize ederek çalışmışız. Türk-İslam sanatlarında birebir çalışılmaz, figür, bitki çalışılmaz. ‘Modern sanatlarda sanat insan için midir, sanat, toplum için midir, sanat, sanat için midir?’ diye tartışılırken Türk-İslam sanatında ön plana alınan mana sanat Allah içindir. Allah güzeldir, güzeli sever, düsturuyla yola çıkar.”

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Malatya’da ebru sanatına ilgi hakkında da konuşan Aydemir,

“Turgut Özal Üniversitesi Türkoloji bölümünde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler Sanat Merkezimize geldi. Bu öğrenciler Afganistan, Somali, Cibuti, İran, Kongo, Gambiya’dan Malatya’ya gelen öğrenciler. Onlara ebru sanatını anlatırken gözlerindeki heyecan, hayret çok hoşuma gitti. Bir ilimi ya da bir bilim dalını öğretirken o gözlerdeki heyecanı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Ebru sanatı, merak uyandıran, sanatın varlığından haberdar olmak, onu uygulayabilmek, insana çok farklı bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum. Ebru sanatı öğrencilerin birçoğunun ilgisini de çekti”

söyleminde bulundu.

Aydemir, “Ebru sanatı bizi besleyen, yani insani özelliklerimizi, bakış açılarımızı besleyen bir unsur. Sanat, spor hayatımızda, normal yaşamdan zaman ayrılıp, kendimizi rabıtaya çektiğimiz, kendi kendimize baş başa kaldığımız süreçtir. Bu da insanın tekabülünde çok faydalı olacağını düşünenlerdenim” dedi.