29 Mar 2024 - 13:19- Gündem G:

Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor

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Asrın felaketinde yıkılan illerin başında yer alan Malatya’da inşaat sektörü de 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerin sonucunu bekliyor. Seçim sonrası inşaatlarda ciddi bir artışın yaşanması ile sektörün de canlanması bekleniyor. Deprem bölgelerinde inşaat sektöründe seçim sonrası ciddi hareketlilik bekleniyor.

Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor mask
Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor
Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor
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53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından başta konut ihtiyacı olmak üzere depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor

SEÇİMDEN SONRA CANLANMASI BEKLENİYOR

11 ili kapsayan depremde ihtiyaç duyulan konut ve köy evlerinin yapımı ile bölgede inşaat sektöründe de ciddi bir istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olacağını dile getiren İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, hükümetin depremzedeler için hazırladığı konutların inşaat sektöründe canlılığı seçimden sonra artıracağını söyledi. Sektörde yılbaşından bu yana yeni bir durgunluk yaşandığını belirten Karagöz, inşaat sektöründe durgunluğun nedenleri arasında fiyatların yükselmesi, krediye ulaşım zorluğu ve seçim ortamının bulunduğunu belirtti.

Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor

“KISA SÜREDE ÖNEMLİ YOL ALINACAK”

Gereken adımların atılacağına inandığını söyleyen İnşaat Mühendisi Karagöz şu ifadelere yer verdi:

“Kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutları ile birlikte, yeni büyük projelerle güvenli ve yaşanabilir konutlar üretilmesi için adımların atılacağını şimdiden ön görebiliyoruz. Ülkemizde çok ciddi sayıda genç kuşak var. Onlar en kısa sürede kiradan kurtulup ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Doğal olarak şu an gündem seçim ama seçim sonrası adımlar birer birer atılacak ve kısa sürede önemli yol alınacak. Buna inanıyoruz.”
Malatya’da inşaat sektörü de seçimi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Mar 2024 - 13:19 Malatya- Gündem

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