29 Mar 2024 - 12:39- Gündem G:

31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar?

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31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlisi ücreti ne kadar oldu? Sandık kurulu başkanı, sandık memuru, partili üyeler, bina sorumluları kaç para alacak? 2024 Yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar mask
31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar
31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar
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Sandık görevlileri, genellikle seçim dönemlerinde seçimlerin düzgün bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir. Görevleri arasında oy kullanma işlemlerini organize etmek, seçmen listelerini kontrol etmek, oy pusulalarını dağıtmak, oy sayımını yapmak ve sonuçları raporlamak gibi işlemler bulunur.

31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar?

Sandık görevlilerinin ücretleri, genellikle seçim kurulları veya yerel yönetimler tarafından belirlenir. Bu ücretler, genellikle bir günlük veya seçim süresine göre hesaplanır ve görevin türüne, sorumluluk derecesine ve çalışma saatlerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, başkanlık göreviyle yükümlü olan sandık görevlileri ile diğer yardımcı sandık görevlileri arasında ücret farklılıkları olabilir.

31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar?
2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ve diğer seçim görevlisi ücretleri şu şekilde:
Sandık kurulu başkanları: 2.947 TL
Sandık memuru (diğer bir ifadeyle sandık görevlileri): 2.088 TL
Partili üyeler: 1.044 TL
Bina sorumluları: 2.936 TL

Sandık görevlisi ücretleri, memur maaşı katsayı oranına göre belirlenmektedir.

31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar?

Bu ücretlerin ne zaman ve nereye yatırılacağına dair resmi bir açıklama olmamakla birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması beklenmektedir. Ödemeler genellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yapılır.

31 Mart yerel seçimlerinde görev alacak kamu personeli, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılacak. Sandık görev yerleri, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilir. E-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra "Yurt içi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama" yazarak seçim görev yerlerine ulaşılabilir.

 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Mar 2024 - 12:39 - Gündem

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