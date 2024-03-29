29 Mar 2024 - 12:23- Gündem G:

Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler

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31 Mart Yerel Seçimlere kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy verme saatlerini de belirledi. Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Malatya’nın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy verme saatleri 07.00 ile 16.00 arasında yapılacakken 32 il dışındaki diğer illerde oy verme 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler mask
Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler
Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler
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Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre yapılan düzenlemede Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy kullanma işlemleri saat 07.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Diğer illerde ise oy kullanma saatleri 08.00 ile 17.00 olarak belirlendi.

Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler

OY VERME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

YSK’dan yapılan açıklamalara göre 31 Mart Yerel Seçimlerde seçmenler sadece belirlenen ve kayıtlı oldukları sandıklarda, seçmen bilgi kâğıdında yer alan kurum ve sandık numarasında oy kullanabilecek. Adrese iletilen seçmen bilgi kâğıdının oy sırasında bulunması zorunlu tutulmayacak. Seçmenler bilgi kağıdına, sandık konumuna ve sandık numarasına; YSK’nın internet sitesinden, E-Devlet kapısından ulaşabilecek. Belirlenen saatler arasında kayıtlı bulundukları sandıkta, kimlik belgeleri ile oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçim günü saat 18.00’a kadar yayın organları seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, anket ve yorum yapamayacak. YSK’Anın seçimle ilgili verdiği bilgilerin ardından, YSK kararına göre 21.00’dan sonra yayınlar serbest olacak. Sandık sonuçları açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Mar 2024 - 12:23 Malatya- Gündem

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