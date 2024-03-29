Yeni cami yıkılıyor mu?

Yeni cami bugüne kadar tarihte meydana gelen 4 büyük depremde yıkıldı. Yeni Cami 1893 yılında, 1964-65 yıllarında, 2020’deki Elazığ depreminde ve son olarak 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yıkıldı.

Yeni Camii’nin Elazığ-Sivrice depreminde hasar alıp, restore edildikten sonra 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılmasının Malatya için büyük bir ayıp olaraknitelendirilirken, şimdilerde ortaya atılan Yeni Camii’nin aslına uygun bir şekilde yapılmayıp, yıkılacağı söylentisi vatandaşları endişelendiriyor. Vatandaşlar tarihi caminin aslına uygun bir şekilde yerine tekrar yapılmasını beklerken, Yeni Cami’yi yapacak olan hayırseverin, olası muhtemel bir depremle yine yıkılacak bir yapıya boşu boşuna para harcamak istemediği yönündeki iddialar da mevcut.

MALATYA’NIN EN KÖTÜ ZEMİNİ

Yeni Cami ile ilgili olarak 4 yerden zemin etüdü ve deprem analizlerinin yapıldığı, 15-20 metreye yakın bir kuyu kazıldığı ve 9 metre aşağıya inildikten sonra zemin etüdünde çıkan sonuca göre Yeni Camii’nin bulunduğu alanın Malatya’nın en kötü zemin koşuluna sahip olduğu ifade edildi.

KERPİÇ BİR YAPIDAN DAHA DAYANIKSIZ

Zeminin 3,5 metre altında su ve killi bir toprak yapısının olduğu Yeni Camii’nin, altından nehir gibi su aktığı belirtildi. Yeni Camii ile ilgili yapılan çalışmalarda her bir duvardan taş numuneler alındığı ve bunların basınç, eğilme mukavemetlerine bakıldığı ve bu doğrultuda caminin normal bir kerpiç yapıdan daha dayanıksız olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

TEMELDEN İŞE MÜDAHALE EDİLECEK

Yeni Camii’nin minareleri ile ilgili yapılan analizlerde de normal şartlarda minimum 24-25 santim duvar kalınlığı olması gerekirken Yeni Camii’nin minaresinin 14 santim olduğu belirtildi. Öncelikle yapısal kusurlar bulunduğu, Yeni Caminin bodrumundaki döşeme kaldırılıp dışarıdan kazı yapılarak temelin dibine kadar gidildiği ve temelden işe müdahale etmek zorunda olduğu ifade edildi.

YANLIŞ BİR TASARIM YAPILMIŞ

Sistemin komple kaldırılacağı ve inşaatta mevcut taştan 2 kat daha dayanıklı olan Eskişehir yöresinden getirilen taşların kullanılacağı ve Yeni Camii’yi yapan mühendis veya ustanın yanlış bir tasarım yaptığı belirtildi.

Yeni Camiinin komple kaldırılıp altına radye temel döşeneceği ve bunun da fore kazıklarla destekleneceği aynı zamanda ihtiyaç duyulduğu takdir de 3,5 metrelik bir bodrum yapılacağı ifade ediliyor.

Kasnaklar ve yapının üst kısmının tamamen çelik olacağı, radye temelin en altta olacağı ve taşların hepsinin birbirine geçmeli olacağı belirtildi. Bu kapsamda taşların arasında delikler açılacak ve üstteki kasnaktan alttaki radye temele kadar çelik yergilerle birbirine bağlayacağı ve bu şekilde 8 şiddetinde bir deprem dahi olsa yıkılmayacağı ifade edildi.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)