Emekli ne istiyor?

Emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği müjdeyi değerlendirdi. Verilen müjdenin önemli olduğunu ancak, bunun tüm tabana yayılması gerektiğini dile getiren emekliler, bu ülkede emekliler kadar asgari ücretlilerin de olduğunu ifade ettiler. Seyit Adıgüzel isimli emekli, bu özel indirimlerin PTT AVM, PTT Kargo, Tarım Kredi Marketleri, Türk Hava Yolları, TCDD, GSM operatörleri uyduğunu belirterek, “Peki zincir marketler, giyim mağazaları, aylık 10 bin TL kira verdiğimiz ev sahibi, kapımıza gelen sütçü, Pazar, çarşıya da uyacak mı?” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için birçok müjde verdi. Emeklilere özel bir indirim düzenlemesi yapıldığını kaydeden Işıkhan, “PTT AVM, PTT Kargo, Tarım Kredi Marketleri, Türk Hava Yolları, TCDD, GSM operatörleri, sinemalar, tiyatrolar, zincir marketler, giyim mağazalarında emeklilere özel indirim ve kampanyalar başlatacağız” sözleri emeklileri heyecanlandırırken, bu ayrıcalığın gıda sektöründe de uygulanacağı ifade ediliyor. Peki, emekliler bu indirimlerle ilgili neler düşünüyor? BUSABAH Medya’ya konuşan emekliler önemli açıklamalarda bulundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu müjdesi güzel olduğunu dile getiren Seyit Adıgüzel isimli emekli, bu indirimlerin emeklilerin pek de işine yaramayacağını ileri sürdü.

“FİYATLARIN ARTMAMASI ASIL MESELE”

Yapılması düşünülen uygulamanın güzel olduğunu ancak asıl meselenin ekonominin düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Adıgüzel,

“Böyle kısım kısım indirimler elbette ki biz emekliler için iyi olur. Ancak bu ülkede sadece aylık 10 bin ila 15 bin TL arasında maaş alan emekliler yok. 17 bin TL maaş alan asgari ücretliler de var. Böyle indirimler yapıp emeklilerin yüzünü güldürmek isteyeceklerine piyasaları denetim altına alsınlar. Hem bu özel indirimlere PTT AVM, PTT Kargo, Tarım Kredi Marketleri, Türk Hava Yolları, TCDD, GSM operatörleri uyar, peki zincir marketler, giyim mağazaları, aylık 10 bin TL kira verdiğimiz ev sahibi, kapımıza gelen sütçü, Pazar, çarşıya da uyacak mı? Biz senede kaç defa il dışına çıkıyoruz da Türk Hava Yolları, TCDD’deki indirimlerden faydalanacağız. Evet, yapılan ve düşünülen şey kayda değer, alkışlanacak uygulama ancak bizim için yeterli olmayan adımlar. Emekliler yılı bunlarla olmaz. Bizim için asıl mesele ekonominin tamamen düzelmesi, fiyatların artmaması. Bunlar düzeltilirse ne maaşlarımıza zam ne de bize yapılacak güzellikleri istiyoruz”

diye konuştu.

“DEVLET FIRSATÇILARA SERT YÜZÜNÜ GÖSTERMELİ”

Fırsatçılara kimsenin boyun eğmemesini isteyen Kadir Yıldız isimli emekli de,

“Türkiye’miz güçlü bir ülke. Şimdi zincir marketlerle, giyim mağazalarıyla oturup emeklilere indirim yapmaları için pazarlık mı yapacak? Bu nasıl bir dönem anlamıyoruz. Ne oldu da bu kadar fiyat artışları yaşanıyor? Artık ben kendimizi geçtim, ülkeme üzülüyorum. Gittikçe batağa mı saplanıyoruz? Devlet artık fiyat artışı yapan fırsatçılara sert yüzünü göstermeli. Bu fırsatçılar kimse boyun eğmesin. Zam gelir ama bu kadar da değil. Başka ülkelerin emeklileri yıllık tatile giderken, bizler marketlerin, mağazaların bizlere indirim yapmasını bekliyoruz. Bize yazık”

ifadelerini kullandı.

“FİYATLAR KARŞISINDA YETERİ KADAR EZİLDİK”

Bu ülkede emekliler kadar asgari ücret alanların da olduğunu söyleyen Mehmet Dağdelen isimli emekli de,

“Devletimizin böyle bir adım atması bizleri sevindirdi açıkçası. Bunu zamanında yapmalılardı. Yeteri kadar fahiş fiyatlar karşısında ezildik. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Hala da fiyatlar karşısında eziliyoruz. Ama bu uygulama genele yayılmalı. Bu ülkede emekliler kadar asgari ücret alanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Benim 2 oğlum var, 2’si de fabrikada çalışıyor ve asgari ücret alıyorlar. Birisinin 3, diğerinin 2 çocuğu var. Evleri de kira. Bu insanlar bir emekliden daha fazla mı maaş alıyorlar? Bu uygulamanın tabana yayılması gerekiyor. Çünkü bu ülkede sadece emekliler yok”

şeklinde konuştu.

“KESİN ÇÖZÜMLER YAPILSIN”

Her şeyin fiyatının pahalı olduğunu belirten Zeki Kaynarca isimli emekli de,

“Bu düşünce çok iyi. Ama yeterli değil. Her şeyin fiyatı pahalı. Bir emekli pazara girse bin TL vermeden çıkamaz. Bunu nüfusu çok aileler için söylemiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yapılan uygulama güzel fakat kaç emekli PTT Kargodan, PTT AVM’den veya Türk Hava Yolları’ndan yararlanacak? Bizler gıda, giyim, şehir içi ulaşım, kira, Pazar fiyatlarının düşmesini istiyoruz. ayrıca bu lokal çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmeli. Bu çözümler bütün ülkeye yayılmalı. Bana göre bunlar çare değil, göz boyama. Yapılacaksa kesin çözümler yapılsın”

söylemlerini kullandı.