Tek çare yerinde dönüşüm mü?

Şu anda durgun olan emlak sektörünün yaz aylarında hareketleneceğini tahmin ettiklerini dile getiren Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, 6 Şubat depremlerini atlatan az hasarlı ve orta hasarlı binalarla ilgili de konuştu. Bu binalara karşı güvensizliğin oluştuğuna dikkat çeken Özgül, “6 Şubat depremlerini atlatan binaların zamanla yerinde dönüşüme gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu binalara karşı vatandaşların güvensizlik algısını biz yıkamıyoruz, bunu hiç kimse de yıkamayacaktır. Bu yüzden depremleri atlatan binaların zamanla yerinde dönüşüme gideceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Bahar ayının gelmesi, inşaat sezonun başlaması emlakçıların işini artıracağı düşünülürken, emlak piyasasının durgunluğu kafalarda soru işareti bıraktı. İleriki dönemler için piyasanın canlanması yönünde ümit var olduklarını dile getiren ve 6 Şubat depremlerini geçiren konutlarla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.
Malatya'da gayrimenkul sektörünün yaklaşık 14 aydır durgun seviyede devam ettiğini hatırlatan Özgül, bu durgunluğun yaz aylarında yerini hareketliliğe bırakacağını söyledi.
“YENİ İMAR VE ARSALARIN AÇILMASI GEREKİYOR”
Yaz ayıyla birlikte emlak sektöründe hareketlenme olacağını ifade eden Özgül,
“Yerinde dönüşümler, kentsel dönüşümler, TOKİ'nin konut teslimini yapmasıyla beraber, Malatya emlak sektöründe bazı değişikliklerin olacağını düşünüyoruz. Kısmet olursa bundan sonraki aylarda emlak sektörünün hareketleneceğini, vatandaşlarımızın artık kalıcı konutlara yerleşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz ve dolayısıyla yeni konutlarda kira ve satım fiyatlarının da yüksek olacağını düşünüyoruz. Çünkü maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının da ister istemez eskiye oranla daha yükselecek. İnşallah seçimlerden sonra işbaşı yapacak belediye başkanlarımız yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırırlar. Özellikle yerinde dönüşüm için müteahhitlerine önündeki engellerin kaldırılması, yeni imar ve arsaların açılması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte emlak sektörünün hareketleneceğini düşünüyoruz. Kayısı da bizim için çok önemli. Şu ana kadar kayısımızda da olumsuz bir durum yaşanmadı. Kayısımızın da ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte piyasa daha da hareketlenecek”
şeklinde konuştu.
“HALA PROJELERİN ONAY BEKLEDİĞİ SÖYLENİYOR”
“Fazla karamsar olmamak lazım” diyen Özgül, şunları kaydetti:
“Ben karamsar değilim. Seçimlerden sonra göreve gelecek belediye başkanlarımızın Malatya’nın en büyük sorunu olan yapı stokunun yeniden yapmak için büyük önem vereceklerini tahmin ediyorum. Yerinde dönüşüm içim müteahhitlerle anlaşılırsa, bu işi müteahhitler hızlandırır. Çünkü her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Sonuçta birçok yerde vatandaşların yerinde dönüşüm talebini biliyoruz. Vatandaşların yerinde dönüşüm talebinin acilen hızlandırılması, projelerin onaylanması gerekiyor. Yerinde dönüşümün hızlanmasıyla birlikte Malatya’nın yarısı biraz daha çabuk sarılır. Özel sektörün bu işe daha hızla başlayacağını zannediyorum. Şu anda özel sektörün eli, kolu bağlı. Şu anda projelerin onaylanmadığı, hala projelerin onay beklediği söyleniyor. Belediyelerimiz, imar işleri müdürlüklerimiz bu işe önem verip, yerinde dönüşüm projelerinin onaylanmasını hızlandırırlarsa inşallah Malatya’da konut sayılarının hızla artacağına, binaların giderek yükseleceğine şahitlik ederiz.”
“GÜVEN EKSİKLİĞİ OLUŞTU”
Deprem geçiren konutlara güvenin azaldığını ileri süren Özgül,
“Müteahhitlerin işe başlayamaması emlak sektörünü de etkiliyor. Sektörümüzde yeni konutlar eklenmeyince maalesef sektörümüzün piyasasında hareketlilik olmuyor. Ayrıca piyasaya karşı bir güven eksikliği oluştu. Çünkü 6 Şubat depremlerini atlatan konutlara ilgi, alaka ve güven azaldı. Bu nedenle vatandaşlarımız yeni konutlar bekliyor. Eğer bekletilen projeler onaylanıp, yerinde dönüşüm için çalışma başlatılırsa bizim piyasamız bundan olumlu yönde etkilenecek. 6 Şubat depremlerini atlatan binaların zamanla yerinde dönüşüme gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu binalara karşı vatandaşların güvensizlik algısını biz yıkamıyoruz, bunu hiç kimse de yıkamayacaktır. Bu yüzden depremleri atlatan binaların zamanla yerinde dönüşüme gideceğini tahmin ediyoruz”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.