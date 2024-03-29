29 Mar 2024 - 11:35- Gündem

Tek çare yerinde dönüşüm mü?

Bahar ayının gelmesi, inşaat sezonun başlaması emlakçıların işini artıracağı düşünülürken, emlak piyasasının durgunluğu kafalarda soru işareti bıraktı. İleriki dönemler için piyasanın canlanması yönünde ümit var olduklarını dile getiren ve 6 Şubat depremlerini geçiren konutlarla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.