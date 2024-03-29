29 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Burcu Kiğılı Eczanesi
İnönü Caddesi, Şampiyon Arçelik karşısı, No:19
24 saat açık
Cengiztopel Eczanesi
Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park karşısı
24 saat açık
Tarık Eczanesi
Özalper Mahallesi, Özalper Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Tebessüm Eczanesi
Hasanbey Caddesi, No:197/A, Ekonomik Pazar ile 4K Sitesi arası, Adafı 2 ASM karşısı
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.