29 Mar 2024 - 10:08- Sağlık G:

29 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Burcu Kiğılı Eczanesi

 İnönü Caddesi, Şampiyon Arçelik karşısı, No:19

24 saat açık

Cengiztopel Eczanesi

Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park karşısı

24 saat açık

Tarık Eczanesi

Özalper Mahallesi, Özalper Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Tebessüm Eczanesi

Hasanbey Caddesi, No:197/A, Ekonomik Pazar ile 4K Sitesi arası, Adafı 2 ASM karşısı

24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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29 Mar 2024 - 10:08 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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