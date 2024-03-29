29 Mar 2024 - 01:20- Gündem G:

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, Malatya da dahil deprem bölgesinde faaliyet gösteren bazı kurumlara, harcadıkları elektrik enerjisi için temerrüt faizi uygulanmayacak. Ayrıca avans ödemeleri ertelenecek. İşte detaylar…

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak mask
Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak
Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, Malatya da dahil deprem bölgesinde faaliyet gösteren bazı kurumlara, harcadıkları elektrik enerjisi için temerrüt faizi uygulanmayacak. Ayrıca avans ödemeleri ertelenecek. İşte detaylar…

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

Resmi Gazete’nin bugünkü (29 Mart) sayısında yayımlayan Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun Kurul Kararı şu şekilde:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28 Mart 2024 tarihli toplantısında; 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 140’ıncı maddesi uyarınca 30 Eylül 2024 tarihine kadar;

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

1)Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile söz konusu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren;

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

a)Görevli tedarik şirketlerinin, Yönetmeliğin 17’nci maddesi ikinci fıkrasının a, b, c ve ç bentleri kapsamında yer alan kategorileri,

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

b)Organize Sanayi Bölgelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri

için ödemekle yükümlü olunan, Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına,

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

2)Bu kararın 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.”

Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Resmi gazete, karar, kahramanmaraş, deprem, Deprem bölgesi, elektrik enerjisi, temerrüt faizi, avans ödemeleri, Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun Kurul Kararı, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Faiz

29 Mar 2024 - 01:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL