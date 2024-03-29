Resmi Gazete’de yayımlandı Deprem bölgesinde o faiz uygulanmayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, Malatya da dahil deprem bölgesinde faaliyet gösteren bazı kurumlara, harcadıkları elektrik enerjisi için temerrüt faizi uygulanmayacak. Ayrıca avans ödemeleri ertelenecek. İşte detaylar…

Resmi Gazete’nin bugünkü (29 Mart) sayısında yayımlayan Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun Kurul Kararı şu şekilde:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28 Mart 2024 tarihli toplantısında; 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 140’ıncı maddesi uyarınca 30 Eylül 2024 tarihine kadar;

1)Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile söz konusu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren;

a)Görevli tedarik şirketlerinin, Yönetmeliğin 17’nci maddesi ikinci fıkrasının a, b, c ve ç bentleri kapsamında yer alan kategorileri,

b)Organize Sanayi Bölgelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri

için ödemekle yükümlü olunan, Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına,

2)Bu kararın 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.”