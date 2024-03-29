29 Mar 2024 - 00:22- Gündem G:

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. SGK, protokol imzalanan banka listesini de açıkladı.

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek mask
SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek
SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. SGK, protokol imzalanan banka listesini de açıkladı.

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

SGK’ndan yapılan yazılı açıklamada,

“Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir”

denildi.

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

PROTOKOL İMZALANAN BANKA LİSTESİ

Protokol imzalanan banka listesi ise şu şekilde:
1. Akbank T.A.Ş.
2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3. Denizbank A.Ş.
4. Fibabanka A.Ş.
5. ING Bank A.Ş.
6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

7. Odea Bank A.Ş.
8. QNB Finansbank A.Ş.
9. Şekerbank T.A.Ş.
10. C. Ziraat Bankası A.Ş.
11. Turkish Bank A.Ş.
12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
16. Türkiye İş Bankası A.Ş.
17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

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29 Mar 2024 - 00:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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