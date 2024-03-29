29 Mar 2024 - 00:22- Gündem

SGK’dan duyuru: Bu bankalar emeklilere 12 bin TL promosyon verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. SGK, protokol imzalanan banka listesini de açıkladı.