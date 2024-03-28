Acun Medya personel alımı yapıyor: En az lise mezunu

Acun Medya, en az lise mezunu olacak şekilde personel alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak personel, Survivor’da tatil gibi iş imkanına da sahip olacak. Peki, hangi pozisyonlara personel alımı yapılacak? Acun Medya iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?

Bilindiği gibi Acun Medya her yıl personellerine tatil imkanı sunarken aynı zamanda yüksek maaş ve daha rahat çalışma imkanları tanıyor. Bu bağlamda Acun Medya’da çalışmak isteyen binlerce kişi bulunuyor. Acun Medya, en az lise mezunu olacak şekilde personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, hangi pozisyonlara personel alımı yapılacak? Acun Medya iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?

HIRVATÇA VE SIRPÇA TERCÜMAN

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

- Tercümanlık tecrübesi olan,

- Hırvatça ve Sırpça dillerini, anadil seviyesinde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,

- İyi seviyede İngilizce ve Türkçe bilen,

- Seyahat engeli bulunmayan,

Hırvatça ve Sırpça Tercüman aranıyor.

REPORTER

-Seyahat engeli yok,

-İspanyolca dilini ileri düzeyde bilen,

-Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

-Esnek ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

-Medya ve prodüksiyon alanında en az 3 yıl deneyimli.

WRİTER

-Seyahat engeli yok,

-İspanyolca dilini ileri düzeyde bilen,

-Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

-Esnek ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

-Medya ve prodüksiyon alanında en az 3 yıl deneyimli.

ATÖLYE ÜRETİM SORUMLUSU

-Minimum 1 - 3 yıl arası deneyime sahip,

-Seyahat engeli olmayan,

-Havalı ve elektrikli boya tabancalarını kullanabilen,

-Şarjlı matkap ve basit montaj ekipmanlarını kullanabilen,

-B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilen.

SET PERSONELİ

-Çekim alanlarının kurulumu ve toparlanması sürecinde malzeme ve parçaların eksiksiz sağlandığından emin olunması,

-Oyun mekanizmalarının doğru çalıştığından emin olunması,

-Set kontrol listelerinin takibi,

-Parkur oynandıktan sonra bir sonraki oyun için parkurun yenilenmesi,

-Sahada çekim esnasında gelecek taleplerin fabrikaya aktarılması ve saha-ofis arasında gerekli koordinasyonun sağlanması.

SANAT SAHA UYGULAMA EKİP SORUMLUSU

-Minimum 1 - 3 yıl arası deneyime sahip,

-Seyahat engeli olmayan,

-Havalı ve elektrikli boya tabancalarını kullanabilen,

-Şarjlı matkap ve basit montaj ekipmanlarını kullanabilen,

-B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilen.

AHŞAP USTASI

-Verilen iş üzerinde gerekli incelemeyi yapmak,

-Elde edilen ürünün montaj işlemini yapmak,

-Proje doğrultusunda ahşaba son şeklini vermek,

-Parkurlarda ihtiyaç duyulan ahşap ve marangozluk işlerini projeye uygun şekilde yapmak,

-Yapılan ürünün son kontrollerini yaparak müşteriye teslim etmek.

BOYACI

-Meslek lisesi ilgili bölümlerinden mezun,

-Boya alanında min 5 yıl deneyime sahip,

-Seyahat engeli bulunmayan,

-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İSPANYOLCA TERCÜMAN

-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

-Tercümanlık tecrübesi olan,

-İspanyolca’yı anadil seviyesinde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,

-İngilizce bilen,

-Seyahat engeli olmayan.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Acun Medya personel alımı başvurusu internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapacak adayların internet adresine giderek başvuruda bulunması gerekiyor. İşte o link:

https://www.kariyer.net/firma-profil/acunmedya-45355-200088