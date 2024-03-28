Malatya’da kaç seçmen oy kullanacak?

Türkiye genelinde yapılacak 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Malatya’da kaç seçmenin oy kullanacağı da açıklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde 542 bin 177 seçmenin oy kullanacağı belirtildi. Seçmenler 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecekler.

Malatya Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında seçimin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılabilmesi için 2 bin 785 Emniyet ve 2 bin 59 Jandarma personeli olmak üzere toplam 4 bin 844 güvenlik personelinin görev yapacağı belirtildi.

BASIN AÇIKLAMASI

Malatya Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için seçim günü öncesi, sırası ve sonrasında 2 bin 785 Emniyet ve 2 bin 59 Jandarma personeli olmak üzere toplam 4 bin 844 güvenlik personelimiz görev alacaktır.

İlimiz genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 sandık alanında kurulacak 2007 sandıkta oylarını kullanacaktır. Demokrasi şöleni olan seçimlerde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy kullanabilmeleri için ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde görevlerini yerine getireceklerdir.”

Kaynak: BÜLTEN