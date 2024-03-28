Malatya’da bir bu eksikti “Doktor Civanım” filmi gerçek oldu

Malatya’da yabancı uyruklu bir şahsın kendini doktor olarak tanıtarak Suriye uyruklu şahısları, para karşılığında muayene ettiği ortaya çıktı. Kendisini doktor olarak tanıtan S.E, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muayene yaparken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada tıbbi malzeme ve para ele geçirildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi’nde pes dedirten bir operasyon gerçekleştirildi. Kendisini Dâhiliye ve Kadın Doğum doktoru olarak tanıtan yabancı uyruklu S.E. yapılan bir ihbarla yakayı ele verdi. Suriye uyruklu şahısları para karşılığı ikametgâhında muayene ettiği ihbarı üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E.’yi evinde muayene yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. ‘Malatya’da bir bu eksikti’ dedirten bu durum Kemal Sunal’ın “Doktor Civan’ım” filmini akıllara getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Mart 2024 gerçekleştirilen operasyon sonucu yabancı uyruklu şahıs S.E evinde muayene yaparken suçüstü yakalamış olup evde yapılan aramada; 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme cihazı, 1 muayene kayıt defteri, 837 muhtelif marka ilaç, 56 bin 500 TL, 2 bin 410 Euro, bin 264 Dolar ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: BÜLTEN