A101’e elektrikli Moped geliyor

28 Mart 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Volta Vs2 Elektrikli Moped Kırmızı, Beyaz ve Siyah Renk Seçenekleriyle 27,990 TL,
Toshiba 65UA2363DT 65" Ultra HD Android TV 21 bin 999 TL,
Hi-Level 55UL700 55'' Ultra HD Smart TV 12 bin 999 TL,
Philips 55PUS7608 55" UHD Smart Led Tv 19 bin 999 TL,
Hi Level 32" Webos HD Ready TV 4 bin 799 TL,
Lenovo Ideapad 1 15IGL7 82V700A9TX W11 Notebook 6 bin 999 TL,
SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 10 bin 999 TL,
Seg St 283 Buzdolabı 7 bin 399 TL,
Seg Bm 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8 bin 799 TL,
Hyundai Ec-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2 bin 499 TL,
Seg Dd 2451 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9 bin 999 TL,
BAYRAM ŞEKERİ
240g Vince Pralin Çikolata 74,90 TL,
288g Vince Madlen Sütlü/Bitter Çikolata 74,90 TL,
350g Ülker Çikolatin İkramlık Çikolata 109,00 TL,
455g Ülker Sırma Pirinç Patlaklı Çikolata 87,50 TL,
355g Ülker Truffle Fındık Dolgulu Çikolata 99,90 TL,
350g Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 109,00 TL,
360g Vince İkramlık Bütün Fındıklı Çikolata Çeşitleri 69,90 TL,
300g Eti Karam Portakal Karamel Dolgulu Bitter Çikolata 99,00 TL,
250g Kahve Dünyası Lavi Dolgulu Sütlü/Bitter Çikolata 84,90 TL,
240g Torku Nice Bütün Fıstıklı Bitter Çikolata 99,90 TL,
400g Torku Nice Bütün Fıstıklı Sütlü Çikolata 99,90 TL,
Nestle Damak Çikolata Çeşitleri 89,90 TL,
500g Elvan Fondante Sütlü Çikolata Çeşitleri 99,90 TL,
300g Eti Ahenk Bol Sütlü Çikolata 99,00 TL,
200g Melodi Fındık Dolgulu Sütlü Bar Çikolata 69,90 TL,
500g Cocobite Bar Çikolata Çeşitleri 59,90 TL,
125g Şölen Chocodan’s Karameli Fındıklı Sütlü Çikolata 39,90 TL,
350g Ödül Premium Fındıklı Çikolata 37,50 TL,
500g Ödül Premium Pirinç Patlaklı Fındıklı Aromalı Krema Dolgulu Çikolata 49,90 TL,
35x12 Ülker Çokomel Marshmallowlu Bisküvi 74,90 TL,
400g Torku Miniki Sütlü Nugalı Bar Çikolata 54,90 TL,
400ml Green World Limon Kolonyası 29,90 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.