Hatay’da Erzin İskenderun Reyhanlı ve Yayladağı etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.15-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Dervişpınarı 28001, Hayvanındüzü 21001, Küsne, Zorkun 25003, Mitisin 29002, Kumluca, Göğöküz Yaylası, Karacalar, Ürün, Küsne, Akoluk, Ayvadüzü, Taşlıufacık, Fenk Merkez, Sırapınar, Mitisin, Olukbaşı, Zorkun1 Sokak, Kızlarçayı, 2044, Yaylanın Kendisi Büyükbağrıaçık Yaylası, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, Musacı, Hacıbekirli, Avanlar, Avaradazı, Karagöl Yaylası, Yaylanın Kendisi Küçükbağrıaçık Yaylası, Merkez Üçkoz Yaylası bölgelerine,
Yarın 09.15-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Zorkun Caddesi, Dadaloğlu, 35, Mareşal Fevzi Çakmak, 4539, Atatürk, İnönü, 37, Kazım Karabekir, Alhanlı, 20, 1 Nolu Çıkmaz, Fevzi Çakmak, Zorkun 25002, Akyar, 26 Nolu, Haslar, 33, 38, 39, 23, 25, 515, Mitisin 29004, Prof. Dr Halet Çambel, 13, 6, 2, 22, 8, 9, 24, 32, 18, Güneysu, 3, 14, 30, 40, 19, Dr.Ahmet Alkan, 10, Hasan Çenet, 17, 7, Zorkun 25015, Zorkun 25021 bölgelerine,
Yarın 09.15-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Zorkun 25018, Dereobası, Zorkun 25022, Hayvanındüzü 21002, Zorkun 25011, Zorkun 25010, Mitisin 29003, Mitisin 29005, Mitisin 29001, Mitisin 29007, Dervişpınarı 28002, Olukbaşı 27001, Zorkun 25032, Olukbaşı 27000, Tuztaşı 27001, Zorkun 25057, Zorkun 25001, Zorkun 25053, Zorkun Bahir Ersoy, Ürün 22001 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 325., 326., 1608., 1614., 324., 1636., 1617., 325 SOKAK, 1637., 1635., 1638., 1615., 1616., Tayfur Sökmen, 1609., 317., 285 bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Azgınlık 1, 7163., 7167., 7182., 7178., 7174., 7173., 7171., 7177., 7176., 7179., 7162., Aşağı, 7169., 7151., Yukarı, Azgınlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 5261., 5275., 5287., 5295., 5294., 5268., 5296., 5260., 5290., 5298., 5288., 5291., Ali Halil, Uludağ, İbrahim Sertel, 5267., Haydar, 5265., 5270., 5289., 5269., Cumhuriyet 3, Sahil 1., Cemil Kaya, 5259., 5293., 5258., 5271., 5304., 5305., Hasan Ekşi, 5310., Sahil, Set Yolu, 5308., 5257., 5264., 5276., Ali Silmen Ekşi, 5255., Türbe, 381, 5555., 5516., 5557., 319, 24, 17., 227, 129., 315, 387, 5509., Ortaokul, 363, 301, 5554., 388, 5530., 351, 127., 5505., 5503., 395, Sahil 2, 393, 340, 5502., 5501, Nazım Hikmet Ran, Liman bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Çatbaşı, Çatbaşı 1, Çatbaşı 4, Çatbaşı 7, Çatbaşı 3, Çatbaşı 2, Çatbaşı 5 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.