Mardin’de Artuklu Kızıltepe Kızıltepe Midyat Yeşilli etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 08.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı İstasyon, Gül, Savurkapı, Nur, Çağlar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Kutluca, Kovalı, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Böğrek, Issız, Söğütözü, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Akçay, Bayırköy, Konuk, Bozbayır, Adak, Kayacık, Doğancı, Dumanlı, Pınarcık, Ortaca, Kovalı, Boyaklı, Çadırlı, Konak, Bağrıbütün, Büyükayrık, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Midyat (Estel) ilçesine bağlı Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağiçi, Üçyol, Yolbaşı, Budaklı, Bahçelievler, Sivrice, Yemişli, Çalpınar, Kutlubey, Kayalıpınar, Kayalar, Çaldere, Toptepe, Düzoba, Sarıköy, Kayabaşı, Gölcük, Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Sulak, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Düzlük, Yandere, Alıçlı, Sulakdere bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.