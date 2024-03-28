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Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek mask
Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek
Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra bölgelerine,

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Gençler, Giribani Mezra, Çayırlı, Erikli, Altındere, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Dereiçi, Umurlu, Merge, Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince, Özlüce Mezra bölgelerine,

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kaleyolu, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bulgurlu, Aksaray, Uzunyayla, Seyhan, Eshabe, Hazari, Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere, Gülpınar, Tuzlagözü, Örnek bölgelerine,  

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Dicle, Kültür bölgelerine,

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı, Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Arık, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Organize Sanayi Bölgesi, Örmegöze, Milli Egemenlik, Bağdu, Yağlıca bölgelerine,

Yarın 13.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih, Şafak, Yediyol bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

 “Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Kızılcık Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek
 

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28 Mar 2024 - 13:39 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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