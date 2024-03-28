Batman’da 6 Tunceli’de merkez bölgesi etkilenecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Gençler, Giribani Mezra, Çayırlı, Erikli, Altındere, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Dereiçi, Umurlu, Merge, Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince, Özlüce Mezra bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kaleyolu, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bulgurlu, Aksaray, Uzunyayla, Seyhan, Eshabe, Hazari, Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere, Gülpınar, Tuzlagözü, Örnek bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Dicle, Kültür bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı, Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Arık, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Organize Sanayi Bölgesi, Örmegöze, Milli Egemenlik, Bağdu, Yağlıca bölgelerine,
Yarın 13.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih, Şafak, Yediyol bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Kızılcık Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.