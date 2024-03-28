O şimdiden mahallenin fahri muhtarı

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde yaşayan Down Sendromlu Bilal Büyük, seçim sürecinde siyasi parti ve muhtar adaylarının afişlerini görünce heves etti. ‘Ben de aday olmak istiyorum’ deyince ailesi bu isteğini yerine getirdi. Hazırlanan afiş mahalle girişine asılarak seçim çalışmalarına başlayan Bilal Büyük, kapıda gelen giden vatandaşları selamlıyor ara sıra da esnafı ziyaret ediyor.

ŞİMDİDEN TANDOĞAN MAHALLESİ’NİN GÖNÜLLÜ MUHTARI

Resmi olarak adaylığı bulunmayan Bilal Büyük’e mahalle halkı da sahip çıkıyor ve bu hayaline tam destek veriyor. Esnaflar “Oylarımız Bilal’e” diyerek tam destek verirken Bilal de en büyük projesinin iş ve ekmek vermek olacağını söylüyor. Konuşmakta güçlük yaşayan Bilal’in bu hayali bir gün gerçekleşir mi bilinmez ama Pazar günü yapılacak seçimler öncesi o şimdiden Tandoğan Mahallesi’nin gönüllü muhtarı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı