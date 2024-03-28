- Yaşam

O şimdiden mahallenin fahri muhtarı

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Tüm Türkiye 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, Malatya’da Down Sendromlu Bilal Büyük, kendi mahallesinde muhtarlığa aday olarak sahaya çıktı. Resmi olarak aday olamayan Bilal, şimdiden mahallelinin gönüllü muhtarı oldu. Hazırlanan afiş mahalle girişine asıldı, Bilal seçim çalışmalarına başladı.

O şimdiden mahallenin fahri muhtarı mask
O şimdiden mahallenin fahri muhtarı
O şimdiden mahallenin fahri muhtarı
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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde yaşayan Down Sendromlu Bilal Büyük, seçim sürecinde siyasi parti ve muhtar adaylarının afişlerini görünce heves etti. ‘Ben de aday olmak istiyorum’ deyince ailesi bu isteğini yerine getirdi. Hazırlanan afiş mahalle girişine asılarak seçim çalışmalarına başlayan Bilal Büyük, kapıda gelen giden vatandaşları selamlıyor ara sıra da esnafı ziyaret ediyor.

O şimdiden mahallenin fahri muhtarı

ŞİMDİDEN TANDOĞAN MAHALLESİ’NİN GÖNÜLLÜ MUHTARI

Resmi olarak adaylığı bulunmayan Bilal Büyük’e mahalle halkı da sahip çıkıyor ve bu hayaline tam destek veriyor. Esnaflar “Oylarımız Bilal’e” diyerek tam destek verirken Bilal de en büyük projesinin iş ve ekmek vermek olacağını söylüyor. Konuşmakta güçlük yaşayan Bilal’in bu hayali bir gün gerçekleşir mi bilinmez ama Pazar günü yapılacak seçimler öncesi o şimdiden Tandoğan Mahallesi’nin gönüllü muhtarı oldu.

O şimdiden mahallenin fahri muhtarı
 
O şimdiden mahallenin fahri muhtarı
 
O şimdiden mahallenin fahri muhtarı
 
O şimdiden mahallenin fahri muhtarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Mar 2024 - 12:54 Malatya- Yaşam

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