Ünlü moda efsanesinin evi 350 milyona satıldı

Moda ikonu Karl Lagerfeld'in Fransa Paris’teki dairesi 10,8 milyon dolara satılıyor. Şehrin 7’nci bölgesindeki Quai Voltaire'de, Seine Nehri üzerinde bulunan Louvre manzaralı ultra lüks ev 17’nci yüzyıldan kalması ile de dikkat çekiyor. 26 Mart'ta Paris Ticaret ve Sanayi Odası'nda açık artırmaya çıkan ev 10 milyon Euroya, yani yaklaşık 350 milyon TL’ye satıldı.

260 metrekarelik dairenin 50 metrekare bir giyinme odasına sahip olduğu ve Lagerfeld tarafından yeniden inşa edildiği belirtiliyor. Yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki dairenin açık artırmayla iki katına satıldığı belirtiliyor. Evin tarzı birçok insan tarafından ilgi çekerken aydınlık ve tasarımlarla dolu odalar görülüyor. Karl Lagerfeldt 20’nci yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olmasının yanı sıra dizayn ettiği evlerle de dünya çapında öne çıkyor.

Modanın en ünlü isimlerinden olan Lagerfeld tasarımlarıyla olduğu kadar kendine özgü dizayn ettiği gelecekçi evlerle de ilgi topluyor.

“EVLERDE BİR YAŞAM”

Karl Lagerfeld'in 13 mülkünün çok bilinmeyen fotoğrafları ile yayımlanan “Evlerde Bir Yaşam" kitabında yüksek lüksün boyutu da gözler önüne seriliyor. Lagerfeld'in Paris, Monte Carlo, Roma, Hamburg ve diğer şehirlerindeki evlerinden oluşan kitap tasarımcının, iç tasarım ve stil anlayışına da ışık tutuyor.

Kitabın girişini yazan moda yazarı Patrick Mauriès'e göre Lagerfeld'in zevkleri her bir dairede farklı özellik gösteriyordu ve her daire kendine özgü bir stil ile tasarlanmıştı. Karl Lagerfeldt 20’nci yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olmasının yanı sıra daireleri düzenlemesi ve dizayn etmesi ile de dünya çapında ilgi görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi