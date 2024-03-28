Yıldırım’dan çarpıcı açıklama!

Rezerv yapı alanıyla ilgili gerçeklerin gizlendiğini belirten Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, bu uygulamanın 31 Mart sonrasında Malatya’da büyük kaos, büyük haksızlık ve adaletsizliklere yol açacağını dile getirdi. Yıldırım, “İktidar, kendi yandaşlarının arazi ve binalarını rezerv alan dışında bırakırken, Malatya’daki belediye başkan adayları, özellikle düşük gelirli insanlarımızın ikamet ettiği mahalleleri rezerv yapı alanı ilan ederek, insanımızın sağlam evini bile yıkmayı planladığını gösteren açıklamalar yapmıştır” dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Şubat ve Mart aylarında TOKİ deprem konutları için yapılan iki kura çekiminde hak sahiplerine dağıtılan konut sayısı bakımından Malatya’nın adaletsiz bir tutumla karşı karşıya olduğuna vurguladı.

“Malatya’nın dörtte biri kadar bile hasar görmeyen Gaziantep’te Malatya’ya kıyasla, iki kat konut teslimatı yapılmıştır” diyen Yıldırım, “Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, AK Parti Hükümeti Malatya’ya üvey evlat muamelesi yapılmaktadır” dedi.

“TESLİMATI BAKIMINDAN SONUNCU SIRADA”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Bakın, bu tablonun ilk sütununda 5 şehir var. Bu beş şehir arasında, en fazla zarar gören ikinci şehir Malatya. Ama bakın, Malatya deprem konutlarının teslimatı bakımından sonuncu sırada. Bu tablo öyle bir tablo ki, AK Parti Hükümeti’nin Malatya’ya nasıl baktığını anlatıyor. Dikkatinizi çekerim, Gaziantep, Malatya’nın dörtte biri kadar bile hasar görmedi 6 Şubat depremlerinde. Ama şu tabloya bakın lütfen, depremde en yüksek düzeyde hasar gören Malatya’da iki kura çekiminde toplam 7 bin 880 konut dağıtılırken, Malatya’nın dörtte biri kadar bile hasar görmeyen Gaziantep’te dağıtılan deprem konutu sayısı 14 bin 710. Yani, Malatya’nın yaklaşık iki katı. İşte bu tablo AK Parti’nin Malatya’ya hizmet tablosu değil, Malatya’yı uğrattıkları hezimetin tablosudur. Ama inanıyorum ki Malatya da 31 Mart Pazar günü, kendisine deprem konutlarında bile üvey evlat muamelesi yapan AK Parti’yi hezimete uğratacak, Yeniden Refah Partisi’ni Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde iş başına getirecektir” diye konuştu.

“YRP EMEKLİLERİMİZİN YANINDA DURACAKTIR”

İşbaşına geldiklerinde, Malatya’daki dar gelirli kesimlerin hayat şartlarının iyileştirilmesine önem vereceklerini ifade eden Yıldırım, “Emeklilerimiz olağanüstü zor şartlarda hayat mücadelesi veriyor. İktidar emeklilerimizi unuttu; ama Yeniden Refah Partisi emeklilerimizin yanında duracaktır. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerden sonra görevi devraldığımızda, ilk işlerimizden biri emeklilerimize, insanca bir hayat için ekonomik destek paketimizi açıklamak olacaktır. AK Parti iktidarının hiç değişmeyen bir sistemi var: Seçimlerden önce oy devşirmek için fakirlerin, yoksulların sorunlarını konuşurlar ve bir umut vadederler ama seçimlerden sonra fakirlerden aldıkları oyların gücüyle zenginlere hizmet ederler. AK Parti demek fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmak demektir” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN