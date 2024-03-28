Adı bile pazarı durgunlaştırmaya yetti!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı piyasasından hem alıcılar hem de satıcılar memnun. Bir yaprak bile kıpırdamayan pazarda alışveriş yapılmazken, satıcılar geçmiş yıllarını arar oldular. Pazarın piyasasıyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, alıcı ve satıcılar önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı hayvan pazarının son 2 yılda çok durgun olduğunu dile getiren Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, satılan hayvanların ucuz olmadığını söyledi.

“MALATYA’NIN HAYVANCILIĞI BİTMEK ÜZERE”

“Pazarın piyasası oldukça durgun” diyen Kırma,

“Alışveriş yapan yok. Bu durumdan hem alıcılar hem de satıcılar oldukça olumsuz etkileniyor. Pazarda bir yıprak bile kımıldamıyor deyimini söylersek tam da yerinde olur. İthal angus getirilecek söylerinin ardından pazarda bir durgunluk başladı. Angus gelecek diye hiçbir besici Malatya içinden hayvan alımı yapmadı. Çünkü besiciler angus almak için beklemeye başladılar. 250 kapasitesi olan besicilere 25 civarında angus verilecekmiş. Anguslar Malatya’ya gelmediği halde pazarda böyle durgunluk hâkimken, geldikten sonra ne olur bilemiyoruz. Besicilerimiz angusu bekledikleri için hayvan fiyatları da çok yükseldi. Malatya’da dana üretimi kalmadı artık. Dana da üretilmeyince ithal hayvan beklentisi daha da yükseliyor. İthal hayvan da gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Kısa ve öz Malatya’nın hayvancılığı bitmek üzere”

şeklinde konuştu.

“AVUKATA, DOKTORA HAYVAN SATILIYOR”

İthal hayvan karşı olduklarını ancak ithal yapıldığında bunları küçük aile işletmelerine verilmesini de isteyen Kırma,

“Öte yandan gelecek olan ithal hayvanları küçük aile işletmelerine ve bu işi yapacak olanlara vermiyorlar. Avukata, doktora hayvan satılıyor. Onlar da hayvanı değerinden değil de 2 kat para verip alıyor ve dolayısıyla hayvan fiyatları da yükseliyor. Hayvanlardan anlayamayanlara, hayvanların değerlerini 2 kat yükseltenlere hayvan vereceklerine bu işi anlayanlara versinler hem hayvancılık sürdürülür hem de fakir olan insanların da ekmek kapısı kapanmamış olur. Kırsalda hayvancılık yapanlara 10 hayvan verilirse, gerekli desteklerleler bunla kalkındırılırsa bu insanların çocukları kırsalda kalır, kentlere, şehirlere göç etmezler. Hem hayvancılık gelişir hem kırsal alanlar gelişir hem de ülke ekonomisine büyük destek sağlanır. Dolayısıyla ithal hayvan getirmeye de gerek kalmaz”

diye konuştu.

“PAZARDA BÖYLE DURGUNLUK GÖRMEDİM”

Canlı Hayvan Pazarı’nın haftada 5 gün yerine hafta 2 gün açılmasını talep eden Kırma,

“Hayvan pazarına şu anda hayvan gelmiyor, çünkü satılmıyor. Ben 40 yıldır burada esnaflık yapıyorum, böyle durgunluk görmedim. 5 hayvan almak isteyen hayvan bulamıyor, 5 hayvanını satmak isteyen alıcı bulamıyor. Yetkililer bir an önce ithal kelimesini akıllarından silmeleri gerekiyor. Ayrıca yerel yöneticilerden de pazarımızın düzgün bir şekilde çalışması için adım atmaya bekliyoruz. Malatya Canlı Hayvan Pazarının haftada 5 gün açık olduğu için satış olmadığı dile getiriliyor. Hayvan alınmıyor, dana yok. Eğer Canlı Hayvan Pazarı’mız haftada 5 gün açık olması yerine haftada 2 gün açık olsa belki satışlar olur”

ifadelerini kullandı.

“BUNLARI AZ EZİYETLE BÜYÜTMEDİM”

Uzun zamandan bu yana pazara hayvan getirdiğini ve hayvanlarına fiyat veren olmadığını söyleyen Sadık Topal isimli vatandaş,

“Ben uzun zamandan bu yana Canlı Hayvan Pazarı’na gelip hayvan satmak istiyorum. Hayvanlarımı getiriyorum, öğleden sonra tekrar evime götürüyorum. Para veren yok, gelip bakıyorlar, fiyatı söyleyince çekip gidiyorlar. Ben bunları az eziyetle büyütmedim. Kendi ahırımın hayvanları. Bugünden sonra daha getirmeyeceğim, kurbanlık için bekleteceğim. Yapacak bir şey kalmadı”

dedi.

“KIŞINDA KAVURMA YAPACAĞIM”

Hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Memet Çimen isimli vatandaş da,

“Hayvan fiyatları çok yüksek. Ben küçük bir inek almak için geldim ama aradığım türden bir şey bulamadım. Yazın köyüme, kışın şehre geliyorum. Bu nedenle yaz için alacam kışında kavurma yapacağım. Böyle bir inek yok. Daha doğrusu pazarda hayvan yok, alan büyükler de pahalı ve bana uymuyor”

ifadelerini kullandı.