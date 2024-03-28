“En riskli grup çocuklar ve gençler”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, madde bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile kaligrafi etkinliği gerçekleştirildi. Başhekimlik katında gerçekleştirilen etkinliğe İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, Madde Bağımlılığı Komisyon Başkanı ve AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) sorumlusu Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, Madde Bağımlılığı Komisyon Üyesi Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman, Geriatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Funda Datlı Yakaryılmaz, AMATEM Psikologu İsmail Reyhani, Madde Bağımlılığı Komisyon Üyesi Uzman Dr. Burcu Kılıçgediği, Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Ahsen Kurt ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.
Gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, “Bu etkinliğimiz ile madde kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve gençlerimizi severek yapacakları sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirerek bağımlılık yapıcımaddelerden uzak tutmayı amaçladık. Madde Bağımlılığı, kısaca vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması durumudur. Son yıllarda hızla artan şekilde madde kullanımı, farklı sosyal katmanlarda, farklı şekillerde var olarak aileleri, ülkeleri derinden yaralayan, ırk ve etnik farklılık ayırmadan halkın yüzleşmek durumunda kaldığı büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Madde kullanımı, aşırı ekonomik maliyet, ölüm oranlarında artış, aile dengelerinin bozulması, sağlıklı bireylerin meydana getirilmesi gibi temel konularda ciddi sarsıcı etkilere yol açmaktadır” şeklinde konuştu.
“ÇOCUKLAR VE GENÇLER OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR”
Madde kullanımının son yıllarda gençler arasında gittikçe yaygınlaştığını dikkat çeken Doç. Dr. Ucuz, “Madde bağımlılığı genç nüfusu tehdit eden bir problem haline gelmiştir. Bağımlılığa neden olan faktörler incelendiğinde bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek güçtür. Bağımlılık için birçok etken söz konusu olabilir. Psikolojik ve biyolojik etkenler bağımlılık sürecini etkilemektedir. Kişi ilk olarak merak ve korku duygusu ile kullanımı denemek isteyebilir. Merakla birlikte bir kereden bir şey olmaz düşüncesi ile kullanım gerçekleşir. Kullanılan maddeye bağlı olarak kullanım sıklığı, kullanım süresi, kullanılan madde türüne göre değişiklik gösterse de kullanım sürecine bağlı olarak beynin zarar görmesi sonucu beyin doğru şekilde çalışamamaya başlar ve bağımlılık ortaya çıkar. Türkiye’de yapılan madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili çalışmalar incelendiği zaman madde kullanımı konusunda en riskli ve savunmasız grubun çocuklar ve gençler olduğu görülmektedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz daha çok sportif, sanatsal faaliyetlere yönlendirerek madde kullanımından uzak tutmak veya başlamasını önlemek madde bağımlılığından korumada önleyici faaliyetler arasında sayılmaktadır. Madde Bağımlılığı önleme faaliyeti olarak İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü olarak madde bağımlılığı farkındalığına yönelik, öğrencilerimize yönelik, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimlik katında Eğitmenimiz Serkan Teşdoğ ve Çilem Karabulut eşliğinde Kaligrafi etkinliği düzenledik” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.