28 Mar 2024 - 12:20 - Gündem

“En riskli grup çocuklar ve gençler”

Madde kullanımının son yıllarda gençler arasında gittikçe yaygınlaştığını dikkat çeken İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, madde bağımlılığının genç nüfusu tehdit eden bir problem haline geldiğini kaydetti. Doç. Dr. Ucuz, “Türkiye’de yapılan madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili çalışmalar incelendiği zaman madde kullanımı konusunda en riskli ve savunmasız grubun çocuklar ve gençler olduğu görülmektedir” dedi.