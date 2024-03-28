“Hedefimiz Yüzde 85”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmiş oldukları toplantıda, Battalgazi için yüzde 85 oy alacaklarına dair bir söz verdiklerini dile getirdi. Kahveci, teşkilat olarak bu hedefe kitlendiklerini ve bu hedef doğrultusunda Battalgazi bölgesinde her bir vatandaşa ulaşarak, destek istediklerini ifade etti.

“CUMHURBAŞKANIMIZA BİR SÖZ VERDİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Battalgazi bölgesinde yüzde 85 oy alacaklarına dair söz verdiğini belirten Kahveci, “Aday belirleme sürecimizde, genel merkez binamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirmiş olduğumuz istişare toplantımızda, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Bu dönem Battalgazi bölgemizde hem İlçe Belediye Başkan Adayımıza hem de Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza yüzde 85 ile destek vereceğimizi söyledim. Şu anda Battalgazi bölgemizde, teşkilatlarımızın tamamının odak noktası yüzde 85 hedefimiz. Teşkilatımızın tüm fertleri bu hedefimize kitlenmiş durumda ve bu doğrultuda çalışmakta. Meclis üyesi adaylarımız, ana kadememiz, kadın ve gençlik kollarımız zaman mefhumu gözetmeksizin, sahada hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BAŞKANLARIMIZIN ELİNİ GÜÇLÜ KILACAĞIZ”

“31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki inşallah rakiplerimize çok büyük bir fark atacağız” diyen Kahveci, “Gerek sahada gerekse yaptırmış olduğumuz anketlerde bu zaferi görebiliyoruz. Büyükşehir’de Sami Er Başkanımızı, Battalgazi’de ise Bayram Taşkın Başkanımızı çok güçlü bir şekilde iş başına getirmek için kararlıyız. Kararlı olmakla birlikte, biz artık 31 Mart’a da hazırız diyebilirim. İnşallah milletimizden almış olduğumuz güçle birlikte, şehrimizin yeniden imarı ve inşası noktasında başkanlarımızın elini güçlü kılacağız. Yıllardan bu yana süregelen AK Parti belediyeciliği tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde de kendini ispatlamıştır. Malatya ve Battalgazi bilir ki gerçek belediyecilik, adil belediyecilik, hizmet belediyeciliği AK Parti’dir. AK Parti kadroları işinin ehli, sözünün eridir. Ben bu vesileyle şimdiden 31 Mart zaferimiz için sabırsızlanıyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN