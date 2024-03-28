En ucuzu 10 TL, en pahalısı 4 bin 500 TL

Bahar ayının gelmesiyle birlikte tohum ekim sezonu başladı. Raflarda yerini alan tohumlar, şimdiden alıcılarını beklerken, tohum satıcıları BUSABAH Medya’ya konuşarak, önemli açıklamalarda bulundular.

Tohumun derine ekilmeyeceğini dile getiren Esnaf Ramazan Yıldırım, Malatyalıların tohumu derine ektiğini ve bu nedenle de, filizlenmeyince şikâyete geldiklerini söyledi.

“TOHUM YÜZEYSEL EKİLİR”

“Tohum derine ekilmez. Gayet yüzeysel ekilir. Ancak iri çekirdekli tohumlar bu durumun dışındadır. Ama tohumların yüzde 90’ı yüzeysel ekilir” diyen Yıldırım, tohumu ektikten sonra doğru bakım yapılması gerektiğini söyleyerek,

“Ana konulardan biri tohum çok derine ekiliyor. Malatyalılar çıkmıyor diye şikâyete geliyor. Tohum derine ekilmez. Gayet yüzeysel ekilir. Ancak iri çekirdekli tohumlar bu durumun dışındadır. Ama tohumların yüzde 90’ı yüzeysel ekilir. Can suyu verilir, bırakılır. Çiçeğe düşen tohumlara az su verilir. Köylü bol su verdiğinden ürün alamıyor. Malatya'da bol su olduğu için maalesef bol bol veriyorlar. Bu sefer de boy atıyor, ürün vermiyor. Yani köylü bunlara dikkat etsin”

sözlerine yer verdi.

“EN UCUZ TOHUM YEŞİLLİKLER”

Tohum fiyatları hakkında bilgi veren esnaf Yıldırım,

“En pahalı hibrit tohumları. Aynı zamanda salatalık ve domates tohumları da pahalı. Salatalığın paket tohumu 4 bin 500 TL, domatesin paket tohumu 2 bin 500 TL’den satılıyor. Ama bu tip tohumlar dönümle ekilen büyük ekicilerin mallarıdır. Pahalı tohumda hem miktar çok hem de ürün çok veriyor. Ürünü ekip satacak kişilere göre fiyatlar biraz yüksek ama diğer fiyatlar gayet uygun. En ucuz tohum yeşillikler. Maydanozun paketi 10 TL’den satılıyor”

diye konuştu.

“TARLASI OLAN BÜTÜN TOHUMLARI EKMELİ”

Tohum ekmenin bu aylarda başladığına değinen Esnaf Alaattin Artun ise,

“Bu mevsimde yeşillik tohumu ekilerek başlanmalı. Tarlası olan bütün tohumları ekmeli. Çünkü hem ekonomiye katkı hem de cebine katkı sağlamış olur. Bu sene tarla sonu ekmesini tavsiye ederim ama bu sene talep azaldı. Depremden dolayı çoğu kişi memleketten gitti. Şu an tohum ekme sezonu açıldı ve ekilmesi gerekiyor. Sebze ve meyve tohumlarını satıyoruz. Maydanozdan tut kerevize kadar hepsi var. Şu anda en pahalı tohum kavun tohumu, hibrit tohumları biraz pahalıdır. Bin tane çekirdek var içinde ve paketi 3 bin, 3 bin 500 TL’ye satılıyor. Şu an uygun fiyata sattığımız yerli ata tohumlarımız var. Mesela maydanoz, tere, roka 15 TL’dir. Havalar serin ama yeşillik ekmede sorun yaşamazlar. Ama karpuz, kavun, fasulye tohumları soğukta ekilmez. Toprak ısınana kadar beklemek gerekir. Çünkü toprak ısınmadan ekilirse soğuktan yanar. Domates, salatalık veya biber fidelerini şimdi ekmeleri gerekir”

şeklinde konuştu.

“BU MEVSİMDE YEŞİLLİK TOHUMU EKİLEBİLİR”

Hibrit tohumların ticaret amaçlı ekildiğini söyleyen Esnaf Vahap Bilgin de,

“33 senedir tohumculuk yapıyorum. Bu mevsimde yeşillik tohumu ekilebilir. Maydanoz, tere, roka artı fide olarak domates, biber, patlıcan. Soğuk fideleri yakmasın diye bunları sera halinde ekerler. Özellikle hibrit tohumlar pahalıdır. Hibrit dediğimiz paketin içinde bin tane olan domates, fasulye, kavun karpuz tohumlarıdır. Patlıcan tohumu, bin tanesi 2 bin ve 3 bin TL’den satılıyor. Bu hibrit tohumun özelliği ticaret amaçlı ekenler içindir. Yemek için yerli tohum ekerler. En ucuz yerli tohum domates, salatalık 100 TL’dir. Havalar soğuk olduğu zaman insanlar kapalı serada yetiştirmelidirler. Mesela bu gece soğuk. Eksiye düştüğü zaman sıcak olması için ekilenlerin üzerine bir naylon daha örtmeliler ki emekleri boşa gitmesin”

söyleminde bulundu.

“TOHUMLAR DOĞRU EKİLMELİ”

Son olarak bazı tohumların mevsiminde ekilmesi gerektiğine vurgu yapan esnaf Resul Gürbüz,

“Hibrit ıspanak yani bu tohumluk demektir. Ondan sonra maydanoz, tere, roka, marul bu sezonlarda ekilebiliyor. Daha çok yeşillik ağırlıklıdır. Bütün tohum çeşitlerimiz var ama salatalık, domates, fasulye, havuç, biber, lahana, kara lahana bunların daha mevsimleri var. Havalar soğuk olduğunda ekilirse bozulmalar oluyor. Bazı tohumlar mevsiminde ekilmeli. Şu anda tohumun paketini 15 TL’den satıyoruz. Tohumu doğru ekmeleri gerekir. Mesela ıspanak tohumunu akşamdan bir bardak suyun içine koyup bekletin sonra suyu süzüp 4-5 katı toprağa karıştırılıp ekerse daha çok randıman verir. Tohum zamanında ekilirse daha güzel olur”

söylemlerini kullandı.