Elazığ ve Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Korucu Köyü İstasiyon Mezra, Korucu Köyü Korucu, Koçkale Köyü Koçkale, Elmapınarı Köyü Elmapınarı(Merkez) Mevkii, Çağlar Köyü Çağlar, Koçkale Köyü Hacı Mezra, Yenikapı Köyü Eyüp Bağları Mezra, Yenikapı Köyü Yenikapı(Merkez) Mevkii, Karasaz Köyü Karasaz(Merkez) Mevkii, Karasaz Köyü Alikaya Mezra, Dereboğazı Köyü Dereboğazı(Merkez) Mevkii, Abdullah Paşa Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Tatlıpayam Köyü Sincan Mezra, Tatlıpayam Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Akmezra Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra, Şeyh Hasan Köyü, Altınuşağı Köyü Merkez Mezra, Altınuşağı Köyü, Altınuşağı Köyü Dallıca Mezra, Konalga Köyü Ovacık Mezra, Işıklar Köyü Hacı Hasan Mezra, Işıklar Köyü, Konalga Köyü Yağmurlu Mezra, Konalga Köyü bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Kallar Mahallesi, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Pirali Mahallesi, Gebeli Mahallesi, Eskiarapgir Mahallesi, Yazılı Mahallesi, Taşdelen Mahallesi, Alıçlı Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Günyüzü Mahallesi, Boğazlı Mahallesi, Onar Mahallesi, Selamlı Mahallesi, Yukarıyabanlı Mahallesi, Aşağıyabanlı Köyü, Kallar Mahallesi, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Esikli Mahallesi, Pacalı Mahallesi, Ulaçlı Mahallesi, Deregezen Mahallesi, Kaynak Mahallesi, Kazanç Mahallesi, Sinikli Mahallesi, Kılıçlı Mahallesi, Bahçeli Mahallesi, Sipahiuşağı Mahallesi, Konducak Mahallesi, Çakırsu Mahallesi, Bostancık Mahallesi, İçmece Mahallesi, Morhamam Mahallesi, Narmikan Mahallesi, Yamaç Mahallesi bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Doydum Mahallesi, Meşeli Mahallesi, Pirali Mahallesi, Taşdelen Mahallesi, Pacalı Mahallesi, Esikli Mahallesi, Ulaçlı Mahallesi, Deregezen Mahallesi, Kaynak Mahallesi, Kazanç Mahallesi, Sinikli Mahallesi, Kılıçlı Mahallesi, Bahçeli Mahallesi, Sipahiuşağı Mahallesi, Konducak Mahallesi, Çakırsu Mahallesi, Bostancık Mahallesi, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Eskiarapgir Mahallesi, Boğazlı Mahallesi, İçmece Mahallesi, Morhamam Mahallesi, Narmikan Mahallesi, Yamaç Mahallesi, Doydum Mahallesi, Meşeli Mahallesi, Pirali Mahallesi, Gebeli Mahallesi, Eskiarapgir Mahallesi, Yazılı Mahallesi, Taşdelen Mahallesi, Alıçlı Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Günyüzü Mahallesi, Boğazlı Mahallesi, Onar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Selamlı Mahallesi, Yukarıyabanlı Mahallesi, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Denizli Köyü, Dürümlü Köyü, Kopuzlu Köyü, Saraycık Köyü, Yedibağ Köyü, Akpınar Mahallesi, Bayındır Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Modanlı Köyü, Demirçarık Köyü, Dibekli Köyü, Saraycık Köyü Konak Mezra bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Yenipayam Köyü, Demirçarık Köyü Afet Evleri(Yeni Yerleşim Yeri), Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra, Samançay Köyü Armutlu Mezra, Samançay Köyü Gümüşsuyu Mezra, Samançay Köyü, Bademli Köyü, Öğrendik Köyü Tarlabaşı Mezra, Bahadırlar Köyü bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Öğrendik Köyü, Beyelması Köyü, Başpınar Mahallesi, Şenpınar Mahallesi, Pulköy Köyü, Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezra, Altınayva Köyü, Balkayası Köyü, Kaşpınar Köyü, Denizli Köyü Yahyalı Mezrası Mezra, Baraj Mahallesi, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Değirmenbaşı Mahallesi, Denizli Köyü Yahyalı Mezrası Mezra, Baraj Mahallesi, Denizli Köyü, Dürümlü Köyü, Kopuzlu Köyü, Saraycık Köyü, Yedibağ Köyü, Akpınar Mahallesi, Bayındır Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Modanlı Köyü, Demirçarık Köyü, Dibekli Köyü, Saraycık Köyü Konak Mezra, Merkez Mahallesi bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Yenipayam Köyü, Demirçarık Köyü Afet Evleri(Yeni Yerleşim Yeri), Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra, Samançay Köyü Gümüşsuyu Mezra, Samançay Köyü, Öğrendik Köyü Tarlabaşı Mezra, Bahadırlar Köyü, Öğrendik Köyü, Beyelması Köyü bölgelerine,
Yarın 17.00-18.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, Değirmenbaşı Mahallesi, Şenpınar Mahallesi, Altınayva Köyü, Balkayası Köyü, Samançay Köyü Armutlu Mezra, Bademli Köyü, Kaşpınar Köyü, Pulköy Köyü, Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 00.00-08.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Gört Mevkii bölgelerine,
Yarın 11.00-14.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.