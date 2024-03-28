“Arguvan halkı demokrasi dersi verecek”

Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde düzenlenen Demokrasi Şenliğinde Arguvanlılarla bir araya geldi. Mehmet Balaban, Yeşim Binbir ve Ozan Müslüm Bozkurt, eserleri Arguvanlılar için seslendirdi.

İsim vermeden Veli Ağbaba’yı eleştiren Kızıldaş, “Belediye başkanlarını, meclis üyelerini pazarlamaktan, Arguvan aklının ucuna gelmedi de bugün mü geldi? Kimsenin şüphesi olmasın ki, Arguvan halkı, kendisini yok sayanlara 31 Mart’ta tarihi bir ders verecektir” diye konuştu.

“31 MART AKŞAMI YENİDEN TARİH YAZACAĞIZ”

Etkinlikte konuşan Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında halkın gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür etti. Arguvanlıların özgür iradesinin ve onurlu yaşam tercihlerinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Kızıldaş, Arguvanlıların gösterdiği bu ilginin, 31 Mart akşamı yeniden tarih yazacaklarının göstergesi olduğunu söyledi.

“BUGÜNE KADAR AKLIN NEREDEYDİ VEKİL?”

İsim vermeden Veli Ağbaba’yı eleştiren ve “Ne kadar parti üst düzey yöneticisi ve milletvekili varsa Arguvan’a getirdi” diyen Kızıldaş “Kıymetli Arguvanlılar korku dağları sarmış. Ne kadar Malatyalı ne kadar partinin üst düzey yöneticisi varsa, Arguvan'a getirmeye çalışıyorlar, yalvarıyorlar. Arguvan elden gidiyor, Arguvan'ı kaybediyoruz diye. Bugüne kadar aklın neredeydi vekil? Belediye başkanlarını, meclis üyelerini pazarlamaktan, Arguvan aklının ucuna gelmedi. Bugün mü aklına geldi? Arguvan halkının iradesini hiçe sayıp, bugün milletvekillerinden, genel başkan yardımcılarından medet umanlar unutmasınlar ki, Arguvanlı onlara gereken dersi verecektir” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞÇE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Arguvan’da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ayrım yapmaksızın hizmete devam edeceğini ifade eden Kızıldaş, şunları söyledi:

“Biz sizlere hizmet etmek için bu yola çıktık. Sizlere hizmet etmeye de devam edeceğiz. Biz Arguvan'da ayrı gayrimiz yok dedik. Bugün burada toplanan kalabalıkta şunu görüyoruz. Alevi Sünni, Türk ve Kürt ile bu salonu doldurdunuz. Biz hep birlikte yaşıyoruz barış içerisinde, Arguvanlı bugüne kadar hoşgörüsüyle, anlayışıyla birlikte yaşamayı başardı, Türkiye'ye örnek olmayı başardı. Bundan sonra da Arguvan'ımızda barış içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN