Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, İstasyon, Bagür, Yeşilköy, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Sanayi, Fevzi Çakmak, Dicle bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Göksu, Türkmenhacı, Obalı, Köseli, Tepe, Karapınar, Yenice, Bozçalı, Aralık, Sarıköy, Dicle, Sanayi, Aralık bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Bulundu, Yoğun, Güçlütaş, İkiçeltik bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Abacılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak, Esentepe, Taban, Güleçoba bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.