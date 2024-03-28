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Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek! mask
Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!
Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, İstasyon, Bagür, Yeşilköy, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Sanayi, Fevzi Çakmak, Dicle bölgelerine,

Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Göksu, Türkmenhacı, Obalı, Köseli, Tepe, Karapınar, Yenice, Bozçalı, Aralık, Sarıköy, Dicle, Sanayi, Aralık bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Bulundu, Yoğun, Güçlütaş, İkiçeltik bölgelerine,

Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt bölgelerine,

Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Abacılar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca bölgelerine,

Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak, Esentepe, Taban, Güleçoba bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Diyarbakır’da yarın 9 ilçe etkilenecek!

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28 Mar 2024 - 11:13 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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