Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’ne,
Yarın 17.30 ila 19.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü, Cumhuriyet Mevkii’ne,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Uluören Köyü’ne,
Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi, Bektik Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Okullar Mevkii bölgelerine,
Yarın 11.15 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çiftçi Mahallesi, Kitreli Köyü; Çarşı Mevkii, Ulucami Mevkii bölgelerine
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü, Cumhuriyet Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.