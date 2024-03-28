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Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek mask
Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek
Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’ne,

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

Yarın 17.30 ila 19.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü, Cumhuriyet Mevkii’ne,

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Uluören Köyü’ne,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi, Bektik Mahallesi bölgelerine,

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Okullar Mevkii bölgelerine,

Yarın 11.15 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii bölgelerine,

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çiftçi Mahallesi, Kitreli Köyü; Çarşı Mevkii, Ulucami Mevkii bölgelerine

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü, Cumhuriyet Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de 5 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek

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28 Mar 2024 - 11:09 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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