2024 DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) katılım sağlayacak adaylar DGS’yle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. DGS’nin başvuru, sınav tarihlerinin hangi tarihler arasında olacağı ve bu sene DGS ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu konular adaylar tarafından araştırılırken beklenen cevap ÖSYM tarafından geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) uygulanacak. Ön lisans mezunu olan adaylar lisans programına tamamlamak için DGS hazırlıklarına başladı. Adayların merak ettiği konular arasında başvuru ve sınavın ne zaman yapılacağı, bu sene sınav ücretinin ne kadar olacağı araştırılıyor.

2024 DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS’ye başvuru 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınırken, 30 Haziran 2024 tarihinde ise sınav gerçekleştirilecek. Adaylar 14 Ağustos 20224 tarihinde DGS sonuçlarını öğrenecek.

2024 DGS SINAV ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

DGS’nin geçen yıl ücreti 270 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretleri henüz belirlenmedi. DGS başvuru için ödenecek ücret, kılavuz yayınlandığında duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi