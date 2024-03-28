28 Mar 2024 - 10:52 - Asayiş

Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı

Malatya Battalgazi Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. TIR’a arkadan çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken kazada bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.