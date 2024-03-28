Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı

Malatya Battalgazi Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. TIR’a arkadan çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken kazada bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Battalgazi Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde TIR’a arkadan çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.