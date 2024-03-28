- Asayiş

Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı

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Malatya Battalgazi Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. TIR’a arkadan çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken kazada bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı mask
Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı
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Malatya Battalgazi Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. TIR’a arkadan çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken kazada bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı

Battalgazi Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde TIR’a arkadan çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil TIR’a çarptı 1 yaralı
 

Kaynak: BÜLTEN
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28 Mar 2024 - 10:52 Malatya- Asayiş

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