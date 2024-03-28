28 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Gökyüzü Eczanesi
Akpınar Aslantepe Caddesi, No:96/D, Sancaktar Çocuk Parkı karşısı
24 saat açık
Bakan Eczanesi
Doğa Cadde AVM karşısı, Gözde Hastanesi yanı
24 saat açık
Trend Park Eczanesi
Fahri Kayahan, Nikâh Sarayı Esenlik Market karşısı
24 saat açık
Tarçın Eczanesi
Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı arkası, Ergenekon Köprüsü bitimi
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.