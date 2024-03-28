- Sağlık

28 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Gökyüzü Eczanesi

 Akpınar Aslantepe Caddesi, No:96/D, Sancaktar Çocuk Parkı karşısı

24 saat açık

Bakan Eczanesi

Doğa Cadde AVM karşısı, Gözde Hastanesi yanı

24 saat açık

Trend Park Eczanesi

Fahri Kayahan, Nikâh Sarayı Esenlik Market karşısı

24 saat açık

Tarçın Eczanesi

Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı arkası, Ergenekon Köprüsü bitimi

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık”

 

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28 Mar 2024 - 10:29 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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