Malatya’da termometreler yükseliyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Zirai don uyarısı: Bölgemizin yüksek kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 16 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 14 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 19 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 19 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 16 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 18 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 18 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece.”