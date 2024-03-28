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Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı mask
Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı
Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Taşdelen, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Çakıllıpınar, Kepez mahallelerine,

Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karakaşçiftliğiköyü, Göller, Karaköy, Yarımcahan mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Merkez Fatih, Samanlı, Şeyh Bayram mahallelerine,

Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt mahallelerine,

Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Güdül, Karaoğuz mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar mahallelerine,

Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı

Yarın 17.00 ila 18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Kayakesen, Pirali, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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28 Mar 2024 - 10:09 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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