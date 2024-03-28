Malatyalılar bu saatlere dikkat! O kurum tek tek açıkladı

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Taşdelen, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Çakıllıpınar, Kepez mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karakaşçiftliğiköyü, Göller, Karaköy, Yarımcahan mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Merkez Fatih, Samanlı, Şeyh Bayram mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Güdül, Karaoğuz mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar mahallelerine,
Yarın 17.00 ila 18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Kayakesen, Pirali, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.