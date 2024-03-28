Bayram tatili için tavsiye Tarihin görkemli nöbetçisi Harput Kalesi

Milyonlarca çalışan ve öğrenci başta olmak üzere birçok kişinin yakından takip ettiği Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklandı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günü olacak. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.

DİĞER ADI İLE SÜT KALE

Bu bağlamda bayramda gezilecek yer tavsiyesi arayanlara Harput Kalesi tarihi bir deneyim yaşatabilir. Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde, yalçın kayalıklar üzerine kurulmuş ve geçmişi milattan önce 8. yüzyıla, Urartular zamanına uzanan görkemli bir kale bulunuyor. Yerleştiği tepenin yalnızlığında yüzlerce yıldır ufku gözlemekte olan ve zaman içinde görkeminden hiçbir şey yitirmemiş bir nöbetçi gibi görünen kale, tarih boyunca bölgede kurulan pek çok devletin egemenliği altında varlığını sürdürmüş.

Pers, Bizans, Anadolu Türk Beylikleri, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetini gören Harput Kalesi, en büyük onarımını Artuklular döneminde görür ve bugüne kadar ayakta kalan kısımlarının sağlamlığını da büyük ölçüde bu onarıma borçludur. Dış surları tamamen yıkılan kalede hastane, tahıl ambarı, darphane, su sarnıcı, cephanelik ve caminin yanı sıra çok sayıda sivil yapı da yer almaktadır. Fakat tüm bunların ötesinde, kuşatılması zor, sarp bir coğrafyada tüm görkemiyle ayakta duran yapı hakkında halk arasında anlatılan efsaneler oldukça ilginçtir. Hatta bunlardan bir tanesi, kaleye Süt Kale ismini kazandırır.

SÜTLE KARILAN HARÇ

Söylenceye göre Harput Kalesi’nin temeli atılıp inşa edilmeye başlandığı sırada bölgede çok ciddi bir su sıkıntısı baş gösteriyor. Ahali kendi kullanımı için su bulmakta güçlük çekerken, kalenin duvar harcını karmak için gereken suya ulaşmak hiç mümkün görünmüyor. Kaleyi yaptırmak isteyen hükümdar, duruma bir çare bulmanın derdine düşüyor ve sahibi olduğu çok sayıda sağımlık hayvan ona bir çözüm gibi görünüyor. Hükümdar emir veriyor ve kalenin harcı bu hayvanların sütleriyle karılıyor. Harcı sütle karıldığı düşünülen kaleye halk arasında Süt Kale deniyor, duvarlarının beyaz rengi ve sağlamlığı da bu rivayete bağlanıyor.

Harput Kalesi ile ilgili en bilindik efsane bu olsa da yöre halkının yaşamı boyunca tepeden kendilerini izleyen yapı hakkında anlattığı ve dilden dile geçen hikayeler bununla sınırlı değil. Çok sayıda dehlize sahip olduğu düşünülen kalede, bir güğümün bu dehlizlerden birinde tavana bir kılla bağlanmış olduğu ve o kıl kopup güğüm yere düştüğünde kalenin yıkılacağı da halk arasındaki yaygın söylencelerden biri. İnsanların algısında Harput Kalesi öyle güçlü bir yapıdır ki koca bir güğüm, bir kılı kopartacak kadar bile sallanmayacak, kale belki de tarihin sonuna kadar böylece dimdik ayakta duracak.