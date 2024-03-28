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Ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, derin ven trombozu teşhisi konulan 49 yaşındaki bir hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı mask
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, derin ven trombozu teşhisi konulan 49 yaşındaki bir hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatan hasta için ileri tetkik ve tedavi gerekliliği belirlendiği için ambulans helikopter talep edildi. Bölgedeki karayolu ulaşımının sıkıntılı olması nedeniyle bu yöntem tercih edildi.

Ambulans helikopter, hastane yakınına indi ve hasta buradan alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Bu sayede hastanın daha hızlı bir şekilde gerekli sağlık hizmetlerine ulaşması sağlandı. Olayın detaylarıyla ilgili olarak sağlık ekipleri ve yetkililerin koordinasyonuyla hareket edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Mar 2024 - 00:41 - Sağlık

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