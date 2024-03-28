Ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, derin ven trombozu teşhisi konulan 49 yaşındaki bir hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatan hasta için ileri tetkik ve tedavi gerekliliği belirlendiği için ambulans helikopter talep edildi. Bölgedeki karayolu ulaşımının sıkıntılı olması nedeniyle bu yöntem tercih edildi.
Ambulans helikopter, hastane yakınına indi ve hasta buradan alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Bu sayede hastanın daha hızlı bir şekilde gerekli sağlık hizmetlerine ulaşması sağlandı. Olayın detaylarıyla ilgili olarak sağlık ekipleri ve yetkililerin koordinasyonuyla hareket edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.