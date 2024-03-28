Hamile kadın eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kütahya'da yaşanan üzücü bir olayda, 3 aylık hamile olan Esra Uşak (26), eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İşlenen cinayetin detaylarına göre, Esra Uşak ve eşi E.U. (29), Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta bulunan amcalarının evine ziyarete gitmişlerdi. Ancak, çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Esra Uşak, acilen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Eşi E.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayın detaylarıyla ilgili polis soruşturması devam ederken, Esra Uşak'ın ölümü Kütahya'da derin üzüntü ve şok yaşanmasına sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı