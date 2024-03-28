Bu haber emekliler için: Ödemeler bugün başlıyor

Kamu bankalarında emekli promosyonu güncelleme başvuruları 25 Mart Pazartesi itibariyle başladı. Maaşlarını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler harekete geçti. 2 günde rekor başvuru olduğu ifade edilirken emekliye promosyon ödemeleri bugün (28 Mart) başlıyor. Bu arada bazı bankalarda altyapı sorunu oluştuğu da ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin,

“Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi”

dedi.

Bu ifadelerinin ardından hem kamu bankalarından hem de özel bankalarda hareketlilikler başladı, rekor başvurular yapıldı.

ÖDEMELER BAŞLIYOR

Emekliye promosyon ödemeleri bugün (28 Mart) başlıyor. Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu arada bankaların promosyon için 3 yıl taahhüt istedikleri de önemli bir ayrıntı.

KAMU BANKALARI NE KADAR ÖDEYECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin,

“Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi”

demişti. Yani kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.

KAMU BANKALARI HANGİLERİ?

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank)

Türkiye Halk Bankası (Halkbank)

Türkiye İller Bankası

Türk Eximbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıflar Katılım Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası

EMEKLİLER BANKALARIN ALTYAPI SORUNUYLA KARŞILAŞIYOR

Bu arada İHA’nın haberine göre kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı. Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.