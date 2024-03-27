2024 ALES/2 ve ALES/3 başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından 2024 sınav takviminin açıklanmasıyla beraber ALES başvuru ve sınav takvimleri belirlenmiş oldu. ALES/1’den sonra yapılacak olan ALES/2 başvuru ve sınav tarihi adayların merak konusu.

Üniversitenin 4 yıllık bölümünden mezun olan adaylar yüksek lisans yapmak istiyor. Akademik Personel ve Lisans Eğitimi Sınavı (ALES) yılda 3 kez ALES/1, ALES/2 VE ALES/3 olarak gerçekleştirilirken başvuru ve sınav takvimi ÖSYM’nin duyuru yapmasıyla sınava girecek birçok adayların merak konusu oldu. Peki, 2024 ALES/2 başvuru ve sınav tarihi ile ALES/3 başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ALES/2’YE BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞYACAK?

ALES/2 başvuruları 3 Haziran ve 12 Haziran tarihleri arasında alınacak, 28 Temmuz’da sınav gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları 16 Ağustos’ta ÖSYM sayfasından erişime açılarak öğrenilecek.

Adaylar ister ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ister bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri uygulamasından veya https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 17 Kasım’da gerçekleştirilecek.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı), Türkiye'de lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerin ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, lisans eğitimini tamamlamış ve yüksek lisans veya doktora gibi lisansüstü eğitim programlarına başvurmayı hedefleyen bireylerin kabul edilmeleri için gereklidir. Ayrıca, akademik personel alımlarında da bu sınavın sonuçları kullanılır.

ALES YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir. Sınav, yılda üç kez yapılır ve adaylar istedikleri sınav dönemlerinde başvurarak girebilirler. ALES'in üç farklı türü bulunmaktadır: ALES/1, ALES/2 ve ALES/3. Her bir türdeki sınavların içeriği ve zorluk düzeyi birbirinden farklıdır.

ALES, genel yetenek ve alan bilgisi testlerinden oluşur. Genel yetenek testi, sözel ve sayısal bölümlerden oluşurken, alan bilgisi testi adayın mezun olduğu lisans programına göre belirlenir. Sınavın başarılı bir şekilde geçilmesi, lisansüstü eğitim programlarına kabul edilme sürecinde önemli bir adım olur.