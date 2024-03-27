Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MGTC Başkanı Mehmet Aydın: Seçimin kaderini sessiz çoğunluk belirleyecek

Seçim sonuçları açıklandığında kim kazanırsa kazansın şaşırmayacağını ifade eden MGTC Başkanı Mehmet Aydın, seçimin kaderinin sessiz çoğunluğun belirleyeceğini kaydetti. Aydın, “Ben köylerdeki sessiz çoğunluğun, AK Parti’yi omzunda taşıyan, o emeklilerin, o ev kadınlarının özellikle muhafazakâr kesimin Yeniden Refah’a geçtiğini gözlemliyorum” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19716232/mgtc-baskani-mehmet-aydin-secimin-kaderini-sessiz-cogunluk-belirleyecek



Malatya’da kriz üstüne kriz! Ne alan memnun ne de satan!

Her geçen yükselen sebze fiyatları hem tüketicileri hem de satıcıları derinden etkiliyor. Tarladan pazara gelene kadar giderek cep yakan sebze fiyatlarının havalar ısındığında düşmesi bekleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19714007/malatyada-kriz-ustune-kriz-ne-alan-memnun-ne-de-satan



31 Mart 2024’te seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü, yani yerel seçim gününde hava durumunu değerlendirdi. Seçim gününde Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. İç kesimlerde öğlen ve öğleden sonra mevsim normallerinin üzerine çıkarak gündüz ısınmasına bağlı olarak mevzi sağanak yağışlar görülebilecek ancak genel olarak hava parçalı az bulutlu olacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19715387/31-mart-2024te-secim-gunu-hava-nasil-olacak



Rezerv alan içerisindeki sağlam yapılara ne olacak?

Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya AK Parti İl Başkanı Namık Gören depremlerin ardından yıkılan ve yapımına başlanan Malatya Çarşı Merkezinde incelemelerde bulundular. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er rezerv alanlarındaki sağlam konutlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19715947/rezerv-alan-icerisindeki-saglam-yapilara-ne-olacak



Malatya’da yasağa rağmen devam ediyor

6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan binaların yıkımı gerçekleştirilirken şehrin geleceği ve sağlığı için yerinde dönüşüm yasaklandı. Fakat yıkım ekipleri, inşaat şirketlerinin bu yasağa uymadıkları bir kez daha gözler önüne serildi. BUSABAH Medya’ya gelen bilgilere göre Battalgazi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde Hâkim Bey apartmanının yanında yerinde ayrıştırma yapıldığı belirtildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19717335/malatyada-yasaga-ragmen-devam-ediyor



Özhaseki: Bu ülkede 500’den fazla fay hattı var “Köpek kulübesini dahi sağlam yapmalıyız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şu anda hareketli kırılmamış ne zaman, nerede, hangi saatte, hangi şiddette kırılacağı belli olmayan 500’ün üzerinde fay hattı var bu memlekette. O yüzden ne yaparsak bu gerçekliği bilerek hareket etmek ve yapmak zorundayız.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19719828/ozhaseki-bu-ulkede-500den-fazla-fay-hatti-var-kopek-kulubesini-dahi-saglam-yapmaliyiz



Yeni teslim alınan daire kiralığa çıkarıldı

Malatya’da depremlerin evsiz bıraktığı vatandaşlara anahtarları teslim edilmeye başlanırken bir ilan sitesinde kiralığa çıkarılan daire dikkat çekti. Henüz hiç oturulmamış, yeni teslim edilmiş olan bu daire için istenen kira eleştiri konusu olurken, depremden sonra Malatya için söylenen ve dillere pelesenk olan o ifade ise yine akıllara geldi: “Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor.”

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19720030/yeni-teslim-alinan-daire-kiraliga-cikarildi