Bakan Işıkhan: Türkiye'de işsizlik oranı düşüş trendinde, ekonomik büyüme artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Ayrıca, işsiz sayısında da 2023 yılında 318 bin kişilik bir azalma yaşandı. Genç işsizlik oranı da dahil olmak üzere toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, kadın, genç ve toplam istihdam oranı ile işgücüne katılım oranı da son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik büyümesine de vurgu yaparak 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu belirtti. Ayrıca, dolar bazında milli gelirin ilk kez 1 trilyon doları aştığını ve kişi başına milli gelirin 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyine ulaştığını ifade etti.

Emeklilerin durumuna da değinen Bakan Işıkhan, muhalefetin emekliler üzerinden prim kasmaya çalıştığını ancak emeklilerin eski ile yeniyi ayırt edebildiğini belirtti. AK Parti döneminde emeklilere yönelik yapılan iyileştirmeleri sıralayarak, sağlık hizmetlerinden emeklilerin daha fazla faydalandığını ve emekli aylıklarında reel olarak önemli artışlar sağlandığını dile getirdi.

Son olarak, Bakan Işıkhan, AK Parti döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen ilaç sayısının üç katına çıkarıldığını ve geçtiğimiz yılda yapılan sağlık ve ilaç harcamasının önemli bir rakam olduğunu vurguladı. Emekli aylıklarına ödenen tutarın büyük bir kısmının sağlık harcamaları için ayrıldığını ve SGK tarafından teşvik ve destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı