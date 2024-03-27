Yeni teslim alınan daire kiralığa çıkarıldı

Malatya’da depremlerin evsiz bıraktığı vatandaşlara anahtarları teslim edilmeye başlanırken bir ilan sitesinde kiralığa çıkarılan daire dikkat çekti. Henüz hiç oturulmamış, yeni teslim edilmiş olan bu daire için istenen kira eleştiri konusu olurken, depremden sonra Malatya için söylenen ve dillere pelesenk olan o ifade ise yine akıllara geldi:

“Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor.”

Malatya’da yapımı devam eden 23.527 konutun ilk etabı olan 6.181 konut 17 Şubat’ta hak sahiplerine teslim edildi. 19 Mart’ta ise toplam 1700 konut için kura çekimi yapıldı.

Bu bağlamda vatandaşlar anahtarlarını teslim almaya devam ederken garip durumlar da start vermeye başladı. Nitekim depremlerin evsiz bıraktığı vatandaşlara anahtarları teslim edilmeye başlanırken bir ilan sitesinde kiralığa çıkarılan daire dikkat çekti.

“SIFIR HİÇ OTURULMAMIŞ, YENİ TESLİM EDİLMİŞTİR”

Söz konusu daire Gelinciktepe TOKİ'de 2+1 sıfır daire. 26 Mart’ta paylaşılan ilana ilişkin şu detaylar yer alıyor:

“Dairemiz Gelinciktepe TOKİ'de: 2+1+kilerli, full yapılı, sıfır hiç oturulmamış, yeni teslim edilmiştir. Aile tercih edilecektir.”

İSTENEN KİRA MİKTARI

130 metrekare brüt alana sahip olduğu ifade edilen daire için istenen kira ise 10.000 TL. Paylaşılan bu ilan kısa sürede herkesin gündemine oturdu. Kimi vatandaşlar depremin kimseye ders olmadığını, depremzedenin de diğer depremzedelerin halinden anlamadığını ifade ederken, kimi vatandaşlar ise 2+1’in yetersiz olabileceğini, bu nedenle bu yönde bir tercihte bulunabileceklerini söyledi.

İşte bazı yorumlar:

“Kiranın yüksekliğini eleştirmenizi anlarım da, kura çıkmış 2+1 adam eve sığmıyor, koca aile… Hakkından vaz mı geçsin? O orayı kiraya verip, kendisi de kiraya çıkıyor. Kira yardımı da teslim itibariyle kesildi. İnsanlar hayatına bakacak.”

“Demek ki Malatya’da değiller veya ihtiyaçları yok, ellerinden alınsın.”

“Bizler de çekilişe giremedik diye sürünelim.”

“Kurada çıkan TOKİ’nin sahibi evini kaybetmiş ki hak sahipliği kazanmış. Asıl onların anlamış olması lazım evsizliğin, çaresizliğin ne demek olduğunu. Demek ki hiçbirimiz hiçbir şeyden ders almamışız. Geçen de 15 bine kiraya verileni duydum.”

“Bu TOKİ kuraları öncelikle konteyner kentlerde oturanlar arasında çekilmeliydi. Şu evi kiraya veren demek ki normal bir evde ve kiraya verdiğine göre de kendi evinde kalıyor. Hiç adaletli değil bu. Konteyner kentler tamamen kaldırılmalı TOKİ ile ev vererek.”

“Sanki denize sıfır manzaralı evler.”

“Ne yapsın. Bedavaya mı verseydi?”