27 Mar 2024 - 22:03 - Gündem

Özhaseki: Bu ülkede 500’den fazla fay hattı var “Köpek kulübesini dahi sağlam yapmalıyız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şu anda hareketli kırılmamış ne zaman, nerede, hangi saatte, hangi şiddette kırılacağı belli olmayan 500’ün üzerinde fay hattı var bu memlekette. O yüzden ne yaparsak bu gerçekliği bilerek hareket etmek ve yapmak zorundayız.