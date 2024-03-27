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Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor mask
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı düzelen Alex Oxlade-Chamberlain ise antrenmanda yer alarak bireysel olarak çalıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, RAMS Başakşehir, maç, hazırlık, spor, antrenman, Alex Oxlade-Chamberlain, Fernando Santos

27 Mar 2024 - 21:40 - Spor

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