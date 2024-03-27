Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı düzelen Alex Oxlade-Chamberlain ise antrenmanda yer alarak bireysel olarak çalıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.