Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı

Hatay'da yaşanan depremin ardından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ve YSYD İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Fizik Tedavi ve Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde faaliyete geçen merkezin açılışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Savaş, merkezin afetzedelere ücretsiz hizmet sunacağını belirterek, sivil toplum örgütleri ve kooperatiflere teşekkürlerini iletti.

Başkan Savaş,

"Kiralayıp tadilatını yaptığımız bu merkez, psikolojik ve fiziksel anlamda tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Gerekli tedavilerin yanı sıra ilaç ve protez desteği de verilecek. Merkezimizden hizmet alacak hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yakın zamanda ise kardeş yabancı şehirlerden gelen yardımlarla yeni bir fiziksel ve psikolojik destek merkezi daha açacağız"

ifadelerini kullandı.

Merkez, en az 4 FTR uzmanıyla hizmet verecek olup, engelli ve engellilik riski altındaki kişilere yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği, pozisyonlama ve doğru müdahale eğitimleri gibi hizmetler sunacak. Ayrıca engelli kişilerin iyileşme sürecini destekleyecek medikal cihaz temini ve hibesi de sağlanacak. Vatandaşlar; kadın ve erkeklerin muayene odalarının ayrı olduğu merkezde uzman personeller tarafından hizmet alacaklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı