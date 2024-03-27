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Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı

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Hatay'da yaşanan depremin ardından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ve YSYD İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Fizik Tedavi ve Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı mask
Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı
Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı
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Hatay'da yaşanan depremin ardından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ve YSYD İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Fizik Tedavi ve Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde faaliyete geçen merkezin açılışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Savaş, merkezin afetzedelere ücretsiz hizmet sunacağını belirterek, sivil toplum örgütleri ve kooperatiflere teşekkürlerini iletti.

Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı

Başkan Savaş,

"Kiralayıp tadilatını yaptığımız bu merkez, psikolojik ve fiziksel anlamda tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Gerekli tedavilerin yanı sıra ilaç ve protez desteği de verilecek. Merkezimizden hizmet alacak hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yakın zamanda ise kardeş yabancı şehirlerden gelen yardımlarla yeni bir fiziksel ve psikolojik destek merkezi daha açacağız"

ifadelerini kullandı.

Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı

Merkez, en az 4 FTR uzmanıyla hizmet verecek olup, engelli ve engellilik riski altındaki kişilere yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği, pozisyonlama ve doğru müdahale eğitimleri gibi hizmetler sunacak. Ayrıca engelli kişilerin iyileşme sürecini destekleyecek medikal cihaz temini ve hibesi de sağlanacak. Vatandaşlar; kadın ve erkeklerin muayene odalarının ayrı olduğu merkezde uzman personeller tarafından hizmet alacaklarını dile getirdiler.

Depremin vurduğu Hatay'da ücretsiz destek merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Mar 2024 - 21:36 - Yaşam

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