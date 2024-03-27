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PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı mask
PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik jandarma ekipleri tarafından 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi.

PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamındaki operasyonları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Mar 2024 - 21:33 - Gündem

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