PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik jandarma ekipleri tarafından 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamındaki operasyonları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı