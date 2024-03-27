PKK/YPG üyelerine yönelik operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik jandarma ekipleri tarafından 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamındaki operasyonları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.