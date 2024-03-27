TIR ile motosikletin çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında bir kadın, TIR ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden bir tır ile A.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Nazmiye Ergül ağır yaralandılar. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldılar. Ancak Nazmiye Ergül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden Nazmiye Ergül'ün yakınlarına başsağlığı dilerken, trafik güvenliği konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı