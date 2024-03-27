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Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu.

Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı mask
Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı
Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu.

Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Araçta yapılan aramada 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan O.K., E.Ö. ve K.Ş. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin adli süreç devam ediyor.

Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ve il genelinde halkın güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Mar 2024 - 21:22 - Gündem

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