Narkotik operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan O.K., E.Ö. ve K.Ş. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin adli süreç devam ediyor.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ve il genelinde halkın güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.